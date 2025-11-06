Directores deben verificar obras de ‘La Escuela es Nuestra’ en Coahuila: SEP

Coahuila
/ 6 noviembre 2025
    Directores deben verificar obras de ‘La Escuela es Nuestra’ en Coahuila: SEP
    Domingo Hernández, titular de la oficina de enlace de la SEP en Coahuila, explicó que la instrucción del secretario de Educación, Mario Delgado, es que todas las obras se ajusten a la normatividad vigente. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Ante dificultad para supervisar más de 650 obras en Coahuila, los directivos deberán vigilar la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de normas de seguridad

Tras las deficiencias detectadas en diversas obras del programa “La Escuela es Nuestra” en Coahuila, la Secretaría de Educación Pública informó que serán los directores de los planteles quienes asumirán la responsabilidad de verificar el tipo de trabajos realizados, así como al personal contratado para ejecutarlos.

En los últimos años, en Coahuila se han registrado deficiencias en la aplicación del recurso en infraestructura escolar como daños en el cableado eléctrico por instalación de equipos sin la capacidad adecuada, hasta bardas colapsadas y el reciente accidente en San Pedro, donde la caída de una estructura de techumbre provocó la muerte de un menor. Ante esta situación, la SEP reconoció la dificultad para supervisar directamente los cientos de obras que se realizan con recursos federales.

Domingo Hernández, titular de la oficina de enlace de la SEP en Coahuila, explicó que la instrucción del secretario de Educación, Mario Delgado, es que todas las obras se ajusten a la normatividad vigente. Sin embargo, reconoció que el número de proyectos complica las labores de supervisión.

“Hay un problema porque son demasiadas obras de La Escuela es Nuestra en el estado. El tema de supervisión es complicado. A veces los padres de familia tienen un año para ejercer ese recurso y en ese tiempo no se alcanza a supervisar todas las obras”, señaló.

Hernández subrayó que, aunque la intención del programa es mejorar las condiciones de las escuelas, la falta de conocimientos técnicos por parte de los comités de padres puede derivar en irregularidades. Por ello, recordó que los directores tienen la responsabilidad de autorizar el ingreso de contratistas y de asegurar que las obras cumplan con los requisitos de seguridad.

“Se ha pedido a los padres de familia que se mantengan en contacto con las autoridades de cada escuela para verificar el tipo de obras que se van a realizar y lo que realmente se necesita. Los directores y las autoridades educativas saben qué protocolos deben seguir”, puntualizó.

El funcionario destacó que La Escuela es Nuestra representa un apoyo importante para la comunidad escolar, pues permite atender necesidades básicas como impermeabilización, banquetas y techumbres. No obstante, exhortó a que los recursos se apliquen en proyectos prioritarios que no comprometan la seguridad de alumnos y docentes.

Temas


Educación
Infraestructura
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SEP

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

