¿División entre Morena y PT? Tony Flores acusa a Attolini de defender al PRI tras zafarracho en el Congreso

El diputado del Partido del Trabajo, Antonio Flores, acusó al legislador de Morena, Antonio Attolini, de actuar en defensa del PRI durante los hechos registrados al cierre de la sesión de este martes en el Congreso del Estado, donde la irrupción de simpatizantes petistas. La tensión se desató al término de la sesión, cuando la presidenta de la Mesa Directiva, María del Mar Treviño, informó sobre la recepción de documentos relacionados con procedimientos jurisdiccionales en curso y ordenó su turno a las áreas correspondientes.

Posteriormente, simpatizantes del PT presentes en el recinto comenzaron a gritar y algunos ingresaron al pleno, donde se registraron momentos de confrontación verbal y golpes al mobiliario. En medio del incidente, el diputado Antonio Attolini intervino para intentar calmar a los manifestantes y junto con el legislador Gerardo Aguado buscó resguardar a la presidenta de la Mesa Directiva que era agredida por un hombre, militante de dicho partido.

El diputado Antonio Flores transmitió los hechos en redes sociales y, durante la confrontación, lanzó señalamientos directos contra Attolini, a quien acusó de “defender al PRI”, lo que elevó la tensión política entre legisladores.

Tras los hechos, Antonio Attolini fijó postura en redes sociales, donde condenó la irrupción de manifestantes al Congreso y calificó lo ocurrido como una violación al recinto legislativo. Señaló que el Congreso es una institución que pertenece a la ciudadanía y no a grupos o partidos, y afirmó que su intervención tuvo como objetivo proteger la integridad de la presidenta de la Mesa Directiva.

En su mensaje, el legislador de Morena sostuvo que siempre se opondrá a la violencia dentro del Congreso y aseguró que, junto con el diputado Gerardo Aguado, actuó para resguardar a la presidenta de la Mesa Directiva, María del Mar Treviño. Finalmente, condenó de manera categórica los hechos ocurridos durante la sesión. “Yo siempre voy a ponerle alto a la violencia y al abuso de quien se sienta superior o con licencia para hacerlo. Por eso, sin reparo ni tapujo: condeno de manera categórica la violencia celebrada por otros en el congreso de Coahuila en contra de los diputados y diputadas de la LXIII legislatura.”

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