Divorcio, una práctica que crece entre nigropetenses

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Derivado de múltiples factores, en los últimos tres años el número de divorcios se incrementó, con base a los registros que se tienen en las oficialías del Registro Civil en Piedras Negras, informó la titular de la Oficialía Primera, Mónica de Luna.

Mencionó que aunque hay una serie de factores que han influido en este tema, también es que en algunas oficinas donde se llevan trámites diversos, se solicita el documento que acredite que la persona se encuentra separada legalmente o divorciada (o).

Ante este requisito, el interesado se ve obligado a tramitar su documento de divorcio, pues muchas personas por alguna causa no les interesó hacer su trámite ante las instancias correspondientes, dejando pasar el tiempo.

CIFRAS Y REALIDADES

Con base al registro, en 2019 se registró un promedio de 100 trámites de divorcio; en 2020 se tienen anotados 150 y en 2021 cerró con 180.

“En el tema de los matrimonios las cifras no se han disparado pese a que ya se pueden realizar fiestas, sin embargo, hay situaciones que nosotros no podemos opinar, pero sí se observa entre muchas parejas, que es la no intención de compromiso”, aseveró.

Añadió que en lo que corresponde a matrimonios, en lo que va del presente año ha sido bajo, pues se ha observado que muchos sólo se juntan y si no pueden sostener la relación simplemente se separan.