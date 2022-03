‘El Teatro Mata’, homenaje a 4 grandes directores locales

Escrita por el chihuahuense, Edelberto Pilo Galindo “El Teatro Mata” es una puesta en escena en la que se hace una reflexión sobre el quehacer artístico, especialmente en las artes escénicas abordando, desde el humor negro, la desvalorización del teatro.

Dividida en ocho escenas, las cuales llevan por nombre el título de grandes obras de teatro a lo largo de la historia, la obra presenta como narrativa principal la historia de Diego, un actor que la sociedad podría definir como un “fracasado”, quien se ha dedicado al teatro desde su juventud, a ser dramaturgo, actor, director y maestro. Sin embargo, en su vejez no la está pasando muy bien económicamente, y se da cuenta que todas esas experiencias que le dio el teatro, hoy no le sirven de mucho, al menos no a los ojos de los demás.

Bajo la dirección de Diana Vela de la compañía “Tribu Teatro” y la producción de Juan Héctor Cortés, “El Teatro Mata” dio su primera función el sábado 19 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro Garnica. Con la participación de los actores, Luis Arturo Gatica (Diego), Juan Héctor Cortés (Vagabundo y Fernando), Antonio Malmor (Músico y Nicky), Beatriz Valdés (Criada), Hernán Dez (Pensamiento), Blanca Cepeda (Vagabunda y madre de Diego) y Juan Manuel Bernal (Vendedor y policía).

SER UN ‘TEATRERO’

“El Teatro Mata” hizo un homenaje a todos aquellos artistas locales que viven en carne propia las dificultades principalmente económicas, de ser un “teatrero”. Asimismo, se destacó a cuatro directores locales que ya fallecieron, quienes fueron formadores de actores y directores de Saltillo, como, Jesús Valdés, Alejandro Santiex, Naty Molina y Lety Villalobos.