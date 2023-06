Elecciones Coahuila 2023: acude alcalde Román Alberto Cepeda a votar en Torreón

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Todo sigue en orden, todo caminando con tranquilidad sin ningún tipo de incidente violento, me da mucho gusto que participe la gente, ya he visto fotos de largas filas y me da gusto”, detalló el edil.

Se abrieron 923 casillas en Torreón y dijo espera que como se inició el proceso así continúe.

El mensaje que envía a los torreonenses es que acudan a cumplir con este derecho ciudadano en forma ordenada y pacífica por el candidato de la preferencia de cada uno de los electores.

Aseguró que las condiciones de seguridad en la ciudad son las propicias para que la gente acuda a las urnas a sufragar y a manera de recomendación los exhorto a hacer a la más temprana hora posible.

La Policía Municipal, en coordinación con la Guardia Nacional permanece atenta para que este ejercicio democrático se ejerza con toda tranquilidad, afortunadamente todo transcurre en absoluta calma, se abrieron las casillas y todas están funcionando.

A RECUPERAR EL PASO

Cepeda González, por otra parte, comentó que en su caso continuará construyendo el Torreón que todos queremos, ahora su gran responsabilidad es avanzar y realizar el trabajo que queda por delante.

Lo más importante en Torreón es la seguridad y el orden, eje número uno de su gobierno, porque a partir del ejercicio de una buena seguridad, es que se puede ejercer el derecho de acudir a las urnas y que se mande un mensaje de que Torreón es una de las ciudades más seguras del país.