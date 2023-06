Elecciones Coahuila 2023: Dejan promesas incumplidas abstencionismo en ejidos

“Lo que pasa es que a mí, como que no me gusta mucho andar en esas cosas, porque mire, le voy a ser sincera...”, suelta.

No, que ya está cansada de que nomás le prometan y le prometan y no le cumplan, que jueguen así con su necesidad, con su pobreza y la dejen plantada.

A la 1:00 de la tarde , en la puerta de su casa, en el ejido Padre Santos, bajo un sol emperrado, Mayra Elizabeth Velázquez Robledo , dice que no, que no va a votar.

“Si van a ayudar a una persona pos que la apoyen, verdá. No a mí no me trajo nada, se las va y se las reparte, pos no, no sé ni a quién se las dé. Total que la lideresa sale siempre con que no le llegan las cosas, vaya usté a saber”.

Por eso es que Mayra, que es la madre de siete hijos, nomás no fue a votar.

Años ha estado en este pellejo de tierra, salpicado de casas construidas de material y otras de tablas, no hay drenaje, no hay pavimento ni agua potable.

Tampoco transporte ni centro de salud ni parque, y así los políticos, que por cierto nunca vienen acá a empolvarse los zapatos, quieren que Mayra Elizabeth salga a votar. No oiga.

Escuela hay, secundaria y hasta un kidersito, oiga, nomás que no están aquí, están pa de aquel lado, en el ejido La Vega, retirao.

Mayra ni siquiera se ha enterado dónde queda su casilla o si hay casilla o no, para qué, si no piensa ir a votar.