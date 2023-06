Elecciones Coahuila 2023: No voy a votar porque mi voto no sirve de nada, nadie nos ayuda: obrero de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- A diferencia de la gran mayoría de los ciudadanos de la Región Centro de Coahuila, Juan no salió este domingo a su casilla a emitir su voto, para él, todo va seguir igual o peor, gane quien gane.

“No sirve de nada votar”, expresó Juan Manuel García, obrero de Altos Hornos de México (AHMSA), quien dijo sentirse decepcionado por que ni el Gobierno del Estado, ni el Gobierno Federal intervienen para parar la violación a sus derechos laborales que hace la empresa acerera, al no pagarles salarios y prestaciones desde hace meses.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: denuncian compra de votos en bodega de Ramos Arizpe

“No voy a votar por que mi voto no sirve de nada, a nosotros los obreros de AHMSA, no nos ha apoyado ni el Gobernador ni lo alcaldes de Monclova, Castaños, San Buena, ni Frontera, no hemos tenido ni una ayuda de ellos y para como está la empresa, no sirve de nada”, dijo el trabajador del acero.

Narró cabizbajo cómo desde hace cinco meses la empresa acerera donde ha trabajado por casi cuatro décadas comenzó la crisis y día con día ha ido empeorando.

Y es que primero paró la producción el pasado mes de diciembre y en ese mismo mes no les pagaron su ahorro que fue reunido durante todo el 2022, en enero fue declarada en quiebra y durante los últimos meses, los salarios se han retrasado así como los bonos de puntualidad y asistencia y los vales de despensa; al día de hoy tienen cinco semanas que no cobran su sueldo.

“Nosotros seguimos con hambre, sin cobrar durante cinco semanas, sin premio de asistencia, ahorro. Queda igual queda lo mismo, ¿de que sirve mi voto, el voto de mis compañeros?”, expresó al asegurar que no solo es él quien tiene ese ideología, si no cientos de obreros de la empresa.

Expuso que una y otra vez se ha pedido apoyo al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal y no para que salve a la empresa, si no para que les defienda de las injusticias que está cometiendo con sus trabajadores al incumplirles en sus pagos, sin informar cuándo podría recuperarse de esta situación.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: mujer sale a votar para que haya mejores condiciones y menos violencia en el hogar

Ya han bloqueado la carretera federal 57, ya han estado a punto de apagar la coquizadora y el Alto Horno 5, que son las únicas áreas que se mantienen encendidas en la empresa, ya han marchado por las calles de Monclova, ya han acudido una y otra vez con sus líderes sindicales, han hecho fuertes llamados a las autoridades y nadie interviene en el caso.

“Tenemos gastos, viene el recibo de luz, viene el recibo del agua, quién nos va apoyar nadie. Los licenciados ellos comen, no batallan, tienen sus tarjetas, sacan lo que quieren, ganan muy bien, comen muy bien hasta sirvientes tienen en su casa, nosotros no, tenemos que salir a buscar el sustento del día”, comentó.

Juan Manuel, al momento ha recurrido a trabajar en la obra, mientras que no se ha presentado a la empresa, por que así se lo indicaron sus líderes sindicales, manifestó que su esposa, su hijo y su suegra, encontraron un empleo para ayudar en los gastos del hogar, pero nunca es lo mismo, no se completa.

DE LA TOMA DE CASILLAS, NADA

Durante la semana en curso, el obrero del BOF en Planta 2 encabezó una manifestación en la plaza principal de la ciudad y ahí anunció que este día, el día de la elección, tomarían las urnas para así llamar la atención del Gobierno Federal y Estatal, pero esto no se hizo pues sería una situación que les complicaría más la vida a ellos como obreros y sus familias.

“Se descarta la toma de casillas, lo estuvimos pensando, pero nos pueden llevar hasta a la prisión, por que son elecciones federales”, señaló

Nosotros tenemos que salir a buscar el sustento del día. Si así no nos ayuda el gobierno, no nos ayuda el estado, ahora menos nos van a ayudar, “quien nos irá a sacar de prisión si hacemos eso, es más nos dejan ahí para no molestarlos”, mencionó en entrevista con VANGUARDIA.

Ahora a Juan y sus compañeros, solo les queda esperar a que directivos o los nuevos accionistas de la empresa salgan a decir que pasará en un futuro con ellos, si continuarán trabajando, si volverá a operar la siderúrgica, si pagarán sus salarios pendientes o si de plano ya no será su fuente de empleo.

“Son muchos años en la empresa, habíamos tenido crisis pero no como esta, es la crisis más severa que se nos ha venido en estos años”, finalizó.