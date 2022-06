Embiste automóvil a dos niños en colonia al sur de Saltillo; los trasladan a hospital para descartar gravedad

Saltillo.- Dos menores de 6 y 8 años fueron embestidos por un automóvil al salir corriendo a la calle sin precaución, afortunadamente los pequeños no resultaron con lesiones de consideración.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:30 de la tarde de este jueves, al momento en que los pequeños salían de su domicilio ubicado sobre la calle 11 de la colonia Vicente Guerrero, al no fijarse, quedaron en el camino de un automóvil que circulaba hacia el oriente, el cual al ver a los pequeños frenó, sin embargo, la corta distancia no fue suficiente y los menores fueron golpeados por el vehículo.