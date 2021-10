Emite recomendación contra la FGE por ignorar denuncia

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación contra la Fiscalía General del Estado, por ignorar denuncia que se presentó contra agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos.

El caso se registró en la ciudad de Piedras Negras, donde de acuerdo con la relatoría de la queja, el agraviado sufrió una detención arbitraria por parte de elementos de Fuerza Coahuila, ahora Policía del Estado.

Fue en abril del 2021 cuando el agraviado acudió por última vez ante el Ministerio Público para solicitar novedades sobre el caso, sin tener ningún éxito sobre el hecho ocurrido en el 2019.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO

“Hasta ahorita al procedimiento que tengo en contra de estos elementos no se le han hecho las actuaciones en tiempo y forma, y cuando he acudido con el Ministerio Público, no me quieren atender de forma correcta, ya que me dan largas de mi procedimiento”, detalló el agraviado.

De acuerdo con la queja, este expediente fue desechado desde una comunicación que realizaron las autoridades en Saltillo para darle carpetazo al asunto.

En la recomendación 57/2021, la CDHEC acreditó que los elementos de la Fiscalía cometieron actos violatorios a los derechos humanos en calidad de dilación en la procuración de justicia e irregular integración en la carpeta de investigación.

Aunque la CDHEC realizó una serie de actividades conjuntando las versiones del Ministerio Público en su unidad Norte I y las del agraviado, emitió cinco puntos recomendatorios.

En ellos solicitó a la Fiscalía concluir la carpeta de investigación por la que se les señala, se inicie una investigación para observar si se debe aplicar una sanción administrativa a los elementos que han entorpecido el proceso de la investigación, así como garantías de no repetición de actos similares.