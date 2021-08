Emmanuel Garza Fishburn: Necesario reflexionar sobre la compasión y empatía

Luego de una pandemia que llegó acompañada de momentos y espacios de reflexión, y tras recibir la invitación para participar con el artículo “Compassion in the storm” para la publicación de revista del David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard University, este viernes, el rector de la Universidad Carolina, Emmanuel Garza Fishburn, ofrecerá la conferencia “La educación y la colaboración en 2021”.

A decir de Garza Fishburn, la pandemia es una oportunidad para detonar conciencia sobre otros retos que enfrenta la humanidad, por lo que busca concientizar a los alumnos sobre tres ejes fundamentales que han quedado en evidencia durante la pandemia: la compasión, el bienestar mental y la armonía con el medio ambiente.

“Muchos de estos retos se encuentran enfilados en la forma de grandes y subsecuentes olas de un tsunami que claramente representan una amenaza para la humanidad como un todo. Si pudiéramos imaginar la llegada de cada una de estas olas, la actual pandemia es seguramente una de estas amenazas que ya ha causado lamentablemente una serie de consecuencias negativas en nuestra salud, economía y en el sistema educativo, entre muchos otros de nuestros dominios personales y colectivos”, dice.

“Una de las olas que están llegando a raíz de este tsunami que es la pandemia, es el cómo nos relacionamos con nosotros mismos, la manera en que se ha detonado lo que muchos llaman la siguiente gran pandemia que tiene que ver con la salud mental y emocional y que tal vez por mucho tiempo no se había dado la atención debida a los sucesos que estamos viviendo en nuestro interior y que requerían de atención”, agrega el rector.

Emmanuel considera que la tercera ola que trajo consigo la pandemia y de la que se requiere concientizar es la relación con la madre naturaleza y el daño que se le ha causado a través de generaciones enteras, que nos han llevado a una profunda crisis climática.

“Si no hacemos conciencia clara y urgentemente de eso, la realidad es que estamos a unos años de que no podamos tener vuelta atrás y tenemos que detonar todos, de una manera muy urgente, acciones para que ese equilibrio y ese relación con el entorno natural mejore”, sostiene.

Por último, señala que para llegar a un cambio a través de la colaboración es necesaria la empatía, tal como ha sucedido en el resto del país durante los desastres naturales.

“Tenemos que hacer de la colaboración la norma de cómo vivimos y funcionamos como sociedad y para nosotros es muy clara la aportación de las comunidades educativas como Universidad Carolina”, sostiene.

Garza Fishburn invita a maestros, alumnos y a quienes deseen, a seguir la transmisión de la charla en vivo este viernes a través de la página de Facebook de la Universidad Carolina, de manera gratuita.