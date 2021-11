Empresarios de Monclova sin recurso para pagar aguinaldos: CMIC

MONCLOVA, COAH.- El cierre del año 2021 será complicado para la gran mayoría de los empresarios de Monclova quienes se están viendo en la necesidad de solicitar préstamos, vender bienes e inmuebles para pagar el aguinaldo a sus trabajadores.

Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Coahuila Centro (CMIC), expuso que viene una temporada complicada para los empresarios del rubro de la construcción, entre otros más.

“Tenemos que buscar la cuestión financiera, solicitando préstamos, vendiendo bienes, una grúa, el aguinaldo es obligatorio no podemos decir que no podemos pagarlo”.

Tan solo en las empresas adheridas a la CMIC mantienen un rango de 2 mil empleados, a todos ellos por ley se les otorga dicha prestación.

La situación se complica aún más para los empresarios que trabajaron por años como proveedores de Altos Hornos de México (AHMSA), toda vez que son tres años ya los que han dejado de recibir los pagos de parte de la siderúrgica.

“Últimamente, no se sabe nada de la empresa, (AHMSA) se tienen tres años que no se pagan, para algunas empresas es una situación increíble que nadie pensamos que se iban a enfrentar a esto, se ve muchos compañeros que están batallando para poder cumplir con las obligaciones no hay otra que endeudarnos”.

Sin embargo descartan rotundamente el iniciar un proceso legal contra la empresa que lidera Alonso Ancira Elizondo aseguran que la “ley en México es lenta” y podrían pasar hasta cinco o seis años para que se dé un resultado ante las denuncias que se pudieran interponer por la falta de pagos.

“Te vas a llevar un pleito que a lo mejor lo puedes arreglar el año que entra sin necesidad de abogados, pero si no hay otra situación no va a haber más que ir a pleitos legales, pero en México los pleitos legales son lentos”

Cabe destacar que por ahora AHMSA dio a conocer que erogará cerca de 900 millones de pesos en el pago de aguinaldos de cerca de 20 mil de sus trabajadores, las empresas pequeñas son las que se enfrentan a situaciones complejas.