Empresas en Coahuila no adelantarán aguinaldos por Buen Fin

Las empresas de la región no tienen contemplado adelantar aguinaldos por la promoción comercial del Buen Fin, no lo han hecho antes, y no hay nada acordado para este año, en que se celebrará del 10 al 16 de noviembre.

El presidente de la Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARCHOS), Elías Martínez, dijo que nunca han adelantado el pago de aguinaldos por el Buen Fin, eso normalmente lo hace el Gobierno Federal, pero no el estatal, ni los municipios.

En el caso de las empresas, comentó que nunca lo han adelantado y este año tampoco hay nada que se haya acordado por el Buen Fin, aunque éste se haya adelantado para iniciar el 10 de noviembre, en lugar del 20 de noviembre.

Destacó que generalmente el pago del aguinaldo lo realizan las empresa durante la primera quincena de diciembre, aunque de acuerdo con la ley debe ser antes del día 20, sin embargo, normalmente la mayoría de las empresas lo pagan dentro de la primera quincena de ese mes.

Mientras que por el Buen Fin es el Gobierno Federal el que realiza un adelanto del aguinaldo, aunque tampoco hay nada oficial este año, dijo.

Cabe destacar que según información de la Canaco Saltillo, este año se contempla a nivel local una participación de 5 mil 600 negocios y una derrama económica de 3 mil 100 millones de pesos.

De nueva cuenta, con motivo de la pandemia a causa del COVID-19, la oficina de la Presidencia de la República decidió que esta edición se extendiera de 4 a 7 días con el fin de evitar posibles aglomeraciones.

En esta ocasión, los organizadores esperan que se superen los 238 mil 900 millones de pesos que se vendieron tan solo en 2020, esto a través de las 95 mil empresas con diferentes sucursales que participarán, algunas de estas a través de Internet.

Tanto la Profeco como la Secretaría de Economía y el SAT coinciden en que este Buen Fin será mejor al de 2020, cuando se vivieron los estragos más intensos por la pandemia.