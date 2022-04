En Coahuila, ‘calientan’ consulta de revocación

La consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril se “calentó” luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusara en su conferencia mañanera al gobernador Miguel Riquelme de haber hecho un llamado a la población a no participar en este ejercicio; ante lo cual Riquelme respondió que su postura fue dirigida solo a los priistas.

“Hacen manifestaciones, dirigentes de partidos, para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada, incluso aquí se comentó, abiertamente, el Gobernador de Coahuila, llamando a que nadie participara; eso no solo es violatorio de la norma sobre la revocación de mandato, de la veda, sino violatorio de la Constitución y antidemocrático”, afirmó el presidente López Obrador.

Desde Torreón, el mandatario estatal respondió y señaló que su postura la externó en el marco del Consejo Político Estatal del PRI y fuera de horario laboral; además fue dirigida sólo a los priistas, no a la población en general.

“Fue un mensaje a los priistas de Coahuila no a la sociedad en general. Tenemos el derecho de participar dentro de nuestros horarios establecidos como lo hice. Me dirigí a los priistas de Coahuila y dije los motivos, pero dentro de los motivos está el respeto a la investidura presidencial. También dije que con base en la Constitución tenemos presidente por seis años y lo respetaremos seis años, ni más ni menos”, aseguró ayer el Mandatario estatal.

El pasado 25 de marzo, VANGUARDIA publicó que Riquelme Solís afirmó en el consejo político del PRI:

“Quiero hacer un llamado respetuoso a las priistas y los priistas: No participemos en la farsa que se pretende montar el próximo 10 de abril”.

El ejercicio de consulta de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril, ha estado en medio de la polémica, ante la polarización que ha causado no solo entre la clase política, sino también en la sociedad civil y líderes de opinión.

