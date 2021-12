En diciembre vuelve operativo radar y carrusel para prevenir accidentes en Torreón

Por el arranque de la temporada decembrina aumenta la vigilancia. Se pide evitar el uso del celular, respetar límites y no ingerir alcohol.

Alejandro Gutiérrez Zamudio, director de Tránsito y Vialidad, informó que regresaron los operativos radar y carrusel, la finalidad es prevenir accidentes fatales en las principales vías de Torreón. En esta época del año, se incrementa las reuniones y posadas, con ello el número de accidentes automovilísticos.

Es por eso que se destina una mayor cantidad de agentes en el operativo carrusel sobre el Periférico Raúl López Sánchez, además del operativo radar con aparatos de medición de velocidad que se disponen en distintas vialidades como: la carretera Torreón-San Pedro, Torreón-Matamoros, Mieleras y el Periférico.

El titular de Tránsito señaló que en este arranque de la temporada decembrina y ante el fin de año, buscarán prevenir que se presenten accidentes fatales o de consideración y en especial se vigilará que se respete el límite de velocidad que es de 60 kilómetros por hora en toda la ciudad, que no se mezcle el volante y la ingesta de alcohol y que no se use el celular al momento de conducir.

“Según las cifras que ofrece el Tribunal de Justicia Municipal, la principal causa de la gran mayoría de los percances que ocurre en la ciudad, es el uso del celular que se convierte en un distractor muy fuerte para los conductores”, señaló Gutiérrez Zamudio.

La autoridad recalcó que las vialidades principales de la ciudad no son de alta velocidad, deben considerarse como vías de flujo continuo y en caso de que se detenga a algún conductor por alguna infracción de los tres casos ya citados, le será retirada alguna garantía como la placa de su auto o licencia de conducir y en el caso extremo de que no porten ninguna garantía su auto será asegurado.

De igual forma se mantendrá la vigilancia de los sectores habitacionales para evitar que la ingesta de alcohol durante las reuniones y posadas se convierta en la causa de accidentes fatales, manifestó el director de Tránsito y Vialidad.