En el olvido mejoras a la ciclovía de Saltillo; es un trayecto inseguro

En 2015 el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan) emitió recomendaciones para mejorar la Ciclovía en el bulevar Fundadores, como reparar semáforos dañados para ciclistas, con el fin de evitar accidentes; sin embargo, no se han implementado estas acciones para hacer un trayecto seguro.

Una de los puntos críticos marcados por el Implan fue en la intersección con el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde ayer una camioneta, conducida por un hombre de 87 años, arrolló al ciclista José Antonio Meléndez, de 50 años.

El problema detectado fue la “invasión de los automovilistas por motivos de vuelta continua a la derecha hacia el bulevar Colosio. Debido a la posición del automovilista puede ser posible que no vea al ciclista al momento de girar a la derecha y provocar accidentes”, señaló la “Guía de recomendaciones para mejora del segmento de ciclovía: Centro de Gobierno – Distribuidor Vial “El Sarape”, publicada en 2015 por el Implan.

Además esa intersección cuenta con semáforos para ciclistas que no funcionan y cuyas dimensiones no son las adecuadas, según la distancia de observación, de acuerdo con el análisis del Instituto encargado de la planeación del desarrollo sustentable de la ciudad.

Para ese lugar, el Implan propuso seis acciones para solucionar el riesgo: 1.- Cancelación del carril de vuelta a la derecha, 2.- Reducción del radio de giro vehicular, 3.- Rediseño geométrico de la intersección, 4.- Nuevo trazo de la Ciclovía sin interferir con el funcionamiento del paradero de transporte público, 5.- Creación de una caja verde para la colocación del ciclista, y 6.- Demolición de segmento de camellón.

Ninguno de los puntos anteriores fue atendido por las autoridades municipales después de seis años de haberse publicado la guía del Implan, no solo en esa intersección, sino en todo el segmento desde el Centro de Gobierno hasta el Distribuidor Vial “El Sarape”, donde el organismo encontró deficiencias en la infraestructura, falta de mantenimiento y sectores de gran riesgo de deberían corregirse.

Algunas acciones prioritarias que se deberían implementar son: Reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la lateral del bulevar Fundadores (el límite es de 40 km/h, pero es rebasado cotidianamente), impedir físicamente que la Ciclovía se utilice como estacionamiento, colocar delineadores verticales, boyas y otros elementos.

¿Y EL PEATÓN?

VANGUARDIA ha informado en anteriores ocasiones que de acuerdo con especialistas, en la ciudad se da prioridad al automovilista, como lo demuestran los numerosos puentes que existen, olvidándose del ciudadano de a pie, para quien no se desrrollan infraestructura segura.