En espera de justicia murió por Covid-19 monclovense que denunció a elementos de PCC por tortura

Nazario Peña Zamora monclovense que denunció a elementos de la Policía Civil Coahuila por abuso violento de autoridad y tortura, falleció la noche de este 27 de diciembre en la Clínica Cemex de Monclova a consecuencia de un contagio de Covid-19 que presuntamente se complicó aun más por las dificultades para respirar que presentaba desde el día de la agresión de los elementos.

Fue Rosario Rocha Contreras, su representante legal, quien con autorización de la familia confirmó a VANGUARDIA el deceso del “Nazi” como era conocido en Monclova.

La abogada recordó que su cliente, habría sufrido fractura de rotula de rodilla izquierda, esguince cervical, así como fractura de tres costillas durante “la tortura” que le propinaron los elementos de la policía del estado aquel 20 de agosto del 2021.

Esto le ocasionó un problema respiratorio que incluso le podría llevar a una incapacidad total permanente.

Al momento de que el virus alcanzó su organismo, la complicación en sus pulmones fue mayor, perduró tres semanas convaleciendo al covid, médicos que le atendieron cuando sufrió la golpiza, consideraron fueron las lesiones que le llevaron a la complicación de salud por el coronavirus.

“La situación es que desde un inicio que él tenía estas lesiones derivadas de los actos de tortura, se le impedía tener la función normal de sus pulmones, esta situación desafortunadamente fue lo que agravo lo que todos conocemos ahorita por la cuestión del Covid, que afecta la función pulmonar y derivado de estas secuelas a el se le complicó un poco más desafortunadamente no pudo ganar esta batalla y ayer tuvo este deceso”.

Por ahora, los hijos del fallecido han solicitado a la abogada que se continúe con el proceso y se analice si se puede reclasificar el delito, como abuso violento de autoridad y tortura que ocasionaron la muerte de Nazario.

“Él lo que me decía lo que yo quiero es justicia no es posible que no se me esté reparando el daño, que yo fui el más afectado que independientemente de cómo hayan sido las condiciones, fue el más afectado de todas las personas, pro que tuvo las lesiones, porque tuvo dificultades con la movilidad, que inclusive los médicos nos señalaban que iba a quedar con una incapacidad total permanente”.

Exhortó finalmente a las autoridades de la Fiscalía General del Estado para que analicen que desafortunadamente las consecuencias que tuvo de las lesiones fue una situación que dificulto más su recuperación por esta enfermedad.

Cabe detallar que algunos de los elementos de la Policía Civil Coahuila fueron dados de baja por tal situación, sin embargo los nombres de los invlucrados nunca fueron dados a conocer a la víctima del abuso policiaco.

“Lo que nosotros queremos hacer ver, es que el estado no está interviniendo, que se estuvo en pláticas, no le dieron la importancia y que a final de cuentas es una responsabilidad que recae en el estado porque son funcionarios, es una responsabilidad solidaria. Aparte sabemos cómo está funcionando ahorita nuestro estado en cuestión de seguridad, si ellos actúan de tal manera es porque están legitimados, porque no hay una sanción, porque se les permite, porque no hay una capacitación adecuada por parte de las autoridades”.