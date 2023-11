Encuentran sin vida a adulto mayor, sentado en la sala y en estado de descomposición, en Saltillo

Los hijos acudieron a visitarlo por que no les respondió a los llamados, y se toparon con la impactante escena

En estado de descomposición y sentado en el sillón de la sala fue como encontraron a Don Gilberto González García durante la tarde de este martes, en su domicilio de la colonia 10 de Abril.

El lamentable hallazgo se dio cerca de las 6:30 de la tarde, cuando las hijas se aproximaron en busca de “Don Gil”, a quien tenían días de no verlo. Tocaron la puerta principal de la casa que se encuentra en la calle 8 de Abril. Al no ser recibidas, acudieron con vecinos para preguntarles si lo habían visto, a lo que respondieron que no.

A uno de los vecinos, Salvador, le pidieron el favor de que se brincara a la casa con su respectiva autorización para que les abriera la puerta. Les advirtió que había malos olores (putrefactos) y en esas condiciones entró a la habitación. Ya en la planta baja, observó el cuerpo del hombre y les abrió la puerta a las hijas para que vieran a su padre. No tuvieron más remedio que hacer un reporte inmediato al sistema de emergencias 911, donde acudieron como primeros respondientes oficiales de la policía municipal.

Se hicieron cargo de acordonar el exterior y, tras interrogar a los familiares de la víctima, mencionaron que padecía diabetes e hipertensión. Contaba con la edad de 78 años y solicitaron que se le practicara una autopsia de ley para descartar huellas de violencia.

Los restos de Gilberto se trasladaron rumbo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).