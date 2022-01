$!Encuesta: Rechazan en Saltillo continuidad de AMLO

A tres años de iniciada la administración de Andrés Manuel López Obrador, si hoy se celebrara la consulta de revocación de mandato a la gestión del Presidente, el 50 por ciento en Saltillo votaría para que no continúe en el cargo, mientras que un 29 por ciento pediría que continúe su gestión, de acuerdo con una encuesta de VANGDATA.

A la pregunta “Si hoy hubiera una consulta de revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted cómo votaría?”, la mitad de los encuestados aseguró que se decidiría por que el Presidente no continúe en el cargo y sólo un 29 por ciento votaría por que siguiera, mientras que el resto dijo no saber aún o, que de plano, no iría a votar.

Por otro lado, poco más de la mitad de los saltillenses aprueba su gestión, sin embargo, lo hizo con un 55 por ciento, la calificación más baja otorgada hasta el momento por los ciudadanos, de acuerdo con la encuesta realizada a ciudadanos de Saltillo.

La más alta aprobación se dio a los nueve meses del gobierno lopezobradorista, con un 69 por ciento.

Para los saltillenses consultados, lo mejor que ha hecho AMLO es el combate a la corrupción, pues así lo dijo el 65 por ciento.