Entregan premios a ganadores del primer Sorteo Ofertarium, la guía de ofertas de negocios de Saltillo

Tras el lanzamiento de Ofertarium, la guía de ofertas que agrupa, organiza y difunde las promociones más relevantes disponibles en negocios de Saltillo, se realizó ayer el primer sorteo en el que se entregaron siete premios para consentir a sus suscriptores.

Un refrigerador, una cantina, un horno de microondas, un minisplit, una recamara, un sillón reclinable y una membresía de Disney Plus fueron los premios que se entregaron a los ganadores, quienes invitan a la comunidad a inscribirse en Ofertarium.

María Elena Morales Rosales, ganadora del sillón reclinable, dijo que invirtió poco menos de tres minutos para inscribirse a través de internet a Ofertarium y participó en automático para el Sorteo del Buen Fin.

“Yo me registré en la página, porque quería recibir las ofertas para el Buen Fin, llené un formato y le di like a la página de Facebook que fue donde me enteré y de inmediato participé”, dijo.

Beatriz Tobías, otra de las ganadoras, dijo que por recomendación de otro suscriptor decidió participar en el sorteo solicitando la guía.

El señor Francisco Pargas, ganador del minisplit, recomendó seguir las páginas de VANGUARDIA y Ofertarium.

Jesús Alberto mencionó que no podía creer que había sido el ganador de la cantina, ya que el proceso de inscripción fue muy sencillo, mientras que Enrique Cruz Valenzuela, ganador del refrigerador afirmó sentirse muy contento por participar en este sorteo.

Por último, la señora María Guadalupe de la Fuente, suscriptora de VANGUARDIA recibió un horno de microondas y Sergio García ganó una suscripción familiar de Disney Plus.