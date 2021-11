‘Equipo médico no fue robado en Coahuila; estaba guardado’

De acuerdo con fuentes cercanas, el equipo médico de más de 500 millones de pesos que fue incautado días recientes y que se encontraba en unas bodegas desde hace varios años fue abandonado por proveedores que esperaban entregarlo a hospitales inconclusos.

Aunque el procedimiento penal está abierto y se pretende judicializar, las versiones indican que existen posibilidades de que la entrega del material se habría logrado si las obras hubieran estado a tiempo.

Fue previo a 2018 cuando se realizó la adquisición de los equipos, sin embargo, cuando la empresa proveedora logró el traslado, los hospitales Materno-Infantil y Oncológico se encontraban inconclusos.

“Ellos trajeron el mobiliario a Saltillo, pero no lo entregaban porque la obra no estaba concluida. Rentaron las bodegas y quizá porque pasó tiempo fue que ya no lo pagaron”, aseguran las fuentes.

Previo al caso, tanto la empresa como el Gobierno del Estado volvieron a tener contacto con la empresa poblana para entrega parcial de otros equipos; sin embargo, concluyeron con demandas al existir adeudos por parte de la autoridad, lo que provocó a su vez que la empresa ya no volviera a tener contacto.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía General del Estado, la denuncia que se presentó por parte del Estado fue debido a que al romper el contacto la empresa no dio aviso de dónde se encontraba el equipo.

Además de esta indagatoria que fue iniciada por denuncia de la Secretaría de Salud, existe otro juicio donde las bodegas demandan a la empresa el pago de los años que se ausentó.

Este equipo, según la Fiscalía, asciende en su totalidad a un monto aproximado de 500 millones de pesos.