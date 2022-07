Es en cárnicos donde más se sufre por inflación, aseguran restauranteros en Saltillo

Mientras el INEGI indica que hay una inflación de 8 por ciento, el sector restaurantero ha resentido aumentos de hasta un 25 por ciento en el precio de la carne, y las familias saltillenses, de un 10 por ciento en la canasta básica.

El presidente de Canirac Saltillo, Éder López, señaló que otros productos que también se han encarecido son la tapa de huevo con 24 piezas, que tiene un precio de 100 pesos, y el kilo de aguacate que se vende en 80 pesos.

En el caso del sector restaurantero, explicó que fue a inicios de año cuando realizó un ajuste en el precio de los menús y éste no fue de más de un cinco por ciento, mientras que para este segundo semestre hasta ahorita no se espera otro ajuste, pues añadió que siempre han tratado de no afectar al cliente, por lo que esperarán a ver cómo se comporta la inflación.

300 VACANTES

Por otra parte, informó que actualmente hay 300 vacantes en la industria restaurantera y en conjunto se trabaja con la Secretaría de Turismo y del Trabajo para realizar una feria de empleo en la cual se oferten esas plazas, entre ellas administrativas, cocina y servicio, entre otras; asimismo, comentó que la rotación se ubica en un 15 por ciento.

Finalmente, agregó que están regularizándose los pedidos con las refresquerías y cerveceras, están llegando el producto en botella de vidrio en Coca-Cola, en Cola Cola Light, agua mineral y cerveza; asimismo, dejó en claro que no se ha presentado un aumento en precios.

Éder López dijo que mientras que en la escasez de hielo se dio más en centros de consumo comercial pero no en restaurantes, así como tampoco se les limitó el abastecimiento de agua purificada.

A principios de mes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, reveló que en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se vende la canasta básica más barata de todo el País.

Según Ricardo, la cadena de supermercados Merco, en Monterrey, ofrece la canasta básica por 976.15 pesos. Seguido de este establecimiento se encuentra Casa Ley, en Saltillo, con un costo de mil 25.60 pesos.

El Gobierno Federal estableció una lista de 24 productos que integran la canasta básica.