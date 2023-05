Escala violencia, obreros de AHMSA desconocen sindicato y se unen a Gómez Urrutia

MONCLOVA, COAH.- Desesperados por no recibir el pago de su salario durante el último mes y que les depositaran el pago incompleto del fondo de prohuelga, obreros de la Planta 2 de Altos Hornos de México (AHMSA) adheridos a la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, tomaron las instalaciones del recinto sindical.

A pedradas lograron abrir las instalaciones y ya dentro desconocieron a sus líderes, a quienes acusaron de no defenderlos de la empresa que está violando sus derechos laborales.

Fue al mediodía de este 12 de mayo que los obreros que están en medio de una crisis económica junto a sus familias fueron llegando a la sección ubicada en la Zona Centro de Monclova.

Ahí exigieron a Francisco Ríos, secretario general de la sección sindical, que les entregara el fondo pro huelga completo.

Esto porque desde hace aproximadamente dos semanas se comenzó a entregar este recurso a los obreros -previo a su fecha de vencimiento-, para apoyarles en su economía que se ha visto colapsada por el incumplimiento de pagos de parte de la acerera.

NO ESTABAN AL CORRIENTE

Sin embargo no se les entregó su pago completo del fondo de resistencia -y en algunos casos, obreros no recibieron nada-, debido al desfalco que hubo tres años atrás en las arcas de esta sección sindical y del cual no se ha logrado recuperar el desvío de recursos.

Esta situación causó aún más molestia en los obreros que este jueves cumplieron cuatro semanas sin recibir su sueldo semanal, además esperan el 50 por ciento de su ahorro, que debió de habérseles entregado en diciembre.

Francisco Ríos les dijo tajantemente que no hay dinero para pagarles su prohuelga completa, toda vez que la empresa no les ha entregado recurso que a ellos se les rebajó de sus sueldos.

Se recordó que aún no se tiene una reparación del daño por el desvío de los más de siete millones de pesos del fondo de prohuelga en tanto, hasta que se recupere algún recurso se les podrá regresar su dinero.

Se les dijo que no se les daría el acceso al recinto sindical, por temor a que estos realizaran actos violentos que perjudicarán las instalaciones, lo cual enardeció a los obreros que comenzaron a quebrar vidrios de las ventanas y con piedras lograron abrir las puertas del salón.

“Queremos la prohuelga, utilidades, cuatro semanas que se nos deben y el medio ahorro, yo creo que todos tenemos familia, tenemos hijos en la universidad, en la escuela y ya no podemos más, por eso tomamos esta decisión”, dijo Adrián Moncada Hernández, trabajador del BOF y Colada Continua en Planta 2 de AHMSA.

AHORA DECIDEN UNIRSE A GÓMEZ URRUTIA

Los obreros lograron abrir las puertas del recinto y los líderes sindicales aprovecharon para retirarse, sin embargo ya en el interior formaron una asamblea donde desconocieron al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos como su representante, y pidieron la presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (de Napoleón Gómez Urrutia), a quien frente a un notario público nombraron su nuevo representante.

“Exigimos el regreso y reingreso del Sindicato Nacional Minero y en este momento desconocemos al Sindicato Nacional Democrático local, así como el Nacional impuesto por el empresario Alonso Ancira, por no tener representación legal y por qué no representa el sentir de la base trabajadora de la sección 288”, dijeron.

Se nombró a Jesús Aviña Flores como secretario general del Comité Ejecutivo Local y Alfredo Reyna como presidente del Consejo Local de Vigilancia y Justicia.

Estos nombramientos fueron elogiados por los obreros que gritaban “Minero, Minero”.

Finalmente el líder electo dijo que se denunciará legalmente a los líderes del Sindicato Nacional Democrático por el incumplimiento de pago de la prohuelga de los trabajadores por el delito de malversación de recursos.

DAN SALIDA A ESCUELAS

Cabe señalar que el movimiento obrero que se dio en Monclova generó miedo entre la población, y se pensó que se saldría de control la violencia entre ambos sindicatos.

Fue a tal grado el temor, que escuelas como el Conalep que está a un costado del recinto sindical, así como de la primaria Moderna Venustiano Carranza ubicada a una cuadra, dieron salida a sus alumnos para evitar riesgos y se solicitó la presencia de los padres de familia para que recogieran a sus hijos, incluso por puertas que no dieran al frente del recinto sindical.