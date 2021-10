Esperan que el IMSS elija terrenos para la construcción de la UMF y HGZ en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El presidente municipal, Claudio M. Bres Garza, dio a conocer que, se está a la espera de que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina los terrenos que elegirán para construir la nueva Unidad de Medicina Familiar y Hospital General de Zona en Piedras Negras, en aras de iniciar su construcción en el 2022.

El alcalde Claudio Bres Garza, mencionó que, la Unicidad de Medicina Familiar número 79 desde hace mucho tiempo está saturada, lo sabe la autoridad del IMSS.

“Pero, nos sentimos muy privilegiados que quien tiene una responsabilidad a nivel nacional de decidir estas cosas es el coahuilense y amigo Javier Guerrero”, afirmó.

En este sentido, señaló que, ya está autorizado que para el ejercicio 2022 se haga la Unidad de Medicina Familiar nueva en Piedra Negras, con más consultorios y en una segunda etapa un nuevo Hospital General de Zona, que no viene a quitar al actual, que es el no. 11, si no, hacer uno adicional.

“Los terrenos están pendientes todavía, el Seguro Social no ha decidido. El Municipio les presentó en su propuesta inicial un par de terrenos, ellos mismos lo visitaron cuando inauguraron el Hospital General de Zona en Acuña, que estuvieron haciendo visitas frecuentes a la región. Queremos que nos decidan y nos definan los terrenos”, detalló.

El alcalde indicó que, se encuentran trabajando con la senadora Martínez y con muchos más para que se acelere la decisión sobre el terreno físicamente.

“De las ofertas que el Municipio tiene sobre la mesa, cuál de ellos será para que ahora sí el Seguro Social inicie el proceso de que le entreguemos la escritura de dicho terreno, esperando que sea antes de que finalice el presente año y que durante el próximo 2022 se materialice la obra que tiene un año de haberse pensado”, enfatizó.

En cuanto al presupuesto para iniciar la obra, el alcalde detalló que, este no tiene que ser autorizada por la cámara de Diputados en el presupuesto del 2022, ya que el Seguro Social tiene sus fideicomisos y presupuestos totalmente independientes, que tienen que ver con las aportaciones que los trabajadores, empresas y comercios pagan al propio Instituto.