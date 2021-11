‘Estamos muertos en vida’, aseguran familiares de desaparecidos en Saltillo

Diversos colectivos de la entidad y otras entidades del país, se reunieron ayer con miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, para expresar sus inconformidades sobre los aparatos de búsqueda y localización de desaparecidas.

Durante la reunión que fue a puerta cerrada, los colectivos expusieron que a lo largo de por lo menos 10 años, han realizado una lucha con los aparatos de procuración de justicia sin obtener resultados en la localización de casos de desaparición de larga data.

En esta reunión, hubo personas de Baja California, Nuevo León, Jalisco, y otras entidades donde viven familiares de personas que fueron desaparecidas en Coahuila, sin que después de una década en algunos casos, tengan alguna respuesta, pues los mecanismos que se han empleado en México para encontrar a miles de desaparecidos, no han rendido frutos.

En dicho marco, las organizaciones civiles que acompañan a los buscadores también exigieron la aplicación del artículo 34 de la Convención en Materia de Desaparición, tratado internacional que México tiene vigente, y que aplica en este artículo la urgencia de que el tema se discuta en la Asamblea General de la ONU con carácter urgente.

“Vivimos una desaparición, estamos muertos en vida, esto no es vida. Hacemos presión a las autoridades para que nos den respuestas y hablo a nivel nacional. Queremos ser escuchados y que no se sigan haciendo leyes nada más a lo hueco”, dijo una de las madres.

“El Estado no ha podido solucionar nada porque no hay voluntad, no porque no haya recursos”, Marisela Ramírez, quien busca a su sobrino Iván, desaparecido en Nava, Coahuila desde el 2011.

Por otro lado, Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo dijo que esta reunión expuso que en la reunión se detallaron todas y cada una de las ineficiencias que ha tenido el sistema de justicia en México, que provoca un calvario para los derechos humanos y a las personas que buscan a sus familiares.

“Ellos vinieron a escuchar. Llevan mucha información. Han logrado muchas cosas no solo en Coahuila sino a nivel internacional”, dijo el obispo emérito.

Por otro lado, Marisela Ramírez de Familias Unidas de Piedras Negras recordó que incluso en el 2013 puso una denuncia en la Corte Penal Internacional donde se intentó hacer visible que había dilación en los procedimientos de búsqueda en Coahuila.