Cuando le pregunto con qué regularidad hacen sus viajes y cuántos dan este servicio, el taxista me ve por el retrovisor por un momento y me dice que son cinco: “aunque los comprometidos somos mi hijo y yo, por que los otros agarran un carrera y se van”.

La señora que lo acompaña, de los cuatro pasajeros que somos, —el que escribe, una mujer de alrededor de 60 que carga algo de mandado y la empleada de una mueblería—; asegura que estos taxis colectivos son una bendición.

Publicidad

Doña Carmen, como dijo llamarse, cuenta que ha durado casi una hora esperando un camión de ruta; que le ha tocado que después de tanta espera pasa lleno y no se para, y que muchas veces le toca ir de pie casi hasta la parada que la deja por su casa, en la colonia Nuevo Mirasierra.

“Acá va una sentadita, mire y sin tanta parada y aparte directo, sin entrar a la colonia”, dice la mujer refiriéndose a las ventajas de que el taxi en el que vamos se viaja directo, por todo el bulevar Mirasierra, desde la Calle 2 hasta el bulevar Otilio González, de ida y vuelta y sin más escalas que las cuatro paradas que debe hacer por el pasaje que lleva.

La compañera de al lado, contrario a doña Carmen, cuenta que no usa seguido este transporte, pero como tiene que llegar a hacer de comer y le urge, lo tomó aunque la deja un poco más lejos que el camión de ruta, “pero se compensa por lo rápido que llego”.

Publicidad

La empleada de la mueblería no ha despegado la vista del celular en todo este tiempo, y cuando le pregunto que tan útil ve el servicio y que tan seguido lo toma, sin despegar la vista del celular, responde que lo toma cada que puede y le toca ir a comer.

DE COBROS Y RUTAS

El taxista, que ronda los 60, muy moreno, muy delgado y con lentes oscuros, pregunta destino y ya definido acelera, mientras doña Carmen confirma paradas y le da indicación: “primero al Revolución, luego Las Palmas y la Secundaria 21, y ya al final me deja a mí”; como para reafirmar que ella es usuaria habitual.

Publicidad

Mientras conduce el conductor dice que el servicio lo empiezan a dar pasada la una de la tarde: “porque más temprano no es costeable” y que así se pasan la tarde, dando vueltas y recogiendo cuatro pasajeros por vuelta; como un carrusel.

Lo del cobro es parejo, aquí no hay tarifas preferenciales, todos pagan 15 pesos el viaje que inicia a la entrada de la colonia Mirasierra, en la calle 2 y avanza hasta el Arco Vial Otilio González y de vuelta; aunque si se da el caso, como en el viaje en el que vamos, el regreso es por el bulevar Cedros, en Nuevo Mirasierra, para regresar al punto de partida.

Si bien el taxista dice que todo lo hacen para ayudar, es claro que el beneficio es mutuo, 60 pesos seguros en un breve recorrido garantiza el clásico ganar-ganar de una sana relación de mercado, aunque falta ver lo que dicen los concesionarios del transporte urbano.

Publicidad

A la pregunta, ¿y qué dirán los de las combis de esto? el taxista me vuelve a ver por el retrovisor desde sus lentes oscuros y contesta: “lo que digan, ¿no?” y me río y le pido que pare para bajar, que ya me toca.