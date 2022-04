EU prohíbe a funcionarios viajar a Coahuila; solo permite Saltillo, Torreón, PN y Acuña

Las autoridades norteamericanas recomendaron no visitar 30 estados de México debido a la delincuencia, el secuestro y el riesgo de peligro.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su Oficina de Asuntos Consulares emitieron un aviso de viaje para los trabajadores del gobierno de aquel país y su ciudadanía en general para que eviten trasladarse a 30 estados del país; en cinco de ellos advirtieron no viajar, en 11 piden que se reconsideren los planes de visita y en 14 que se extremen las precauciones mientras que solo dos (Campeche y Yucatán) están considerados como destinos tranquilos y sin riesgos.

El motivo del aviso de viaje se debe a que se considera a México como un país con delitos violentos como homicidios secuestros, robos de vehículos y asaltos.

“El gobierno de los EE.UU. tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México, ya que los viajes de los empleados del gobierno de los EE. UU. a ciertas áreas están prohibidos o restringidos ya que en muchos estados los servicios de emergencia locales están limitados fuera de la capital del estado o de las principales ciudades”, advierten en un comunicado publicado en la página travel.state.gob.

Además, advierten que los empleados del gobierno de EE.UU. No pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle y deben depender de los vehículos despachados, incluidos los servicios basados en aplicaciones como Uber y las paradas de taxis reguladas;

“No pueden conducir desde la frontera entre EE. UU. y México hacia o desde el interior de México, con la excepción de los viajes diurnos dentro de Baja California y entre Nogales y Hermosillo en la Carretera Federal Mexicana 15D, y entre Nuevo Laredo y Monterrey en la Carretera 85D, deben evitar viajar solos, especialmente en áreas remotas”, señala.

Entre los estados donde se ha recomendado que se reconsideren los viajes se encuentra Coahuila debido a delitos como la delincuencia, el secuestro, delitos violentos y la actividad de las pandillas.

“Ciudadanos estadounidenses y LPR han sido víctimas de secuestro”, indican.

Sin embargo, se recomienda que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, así como los ciudadanos en general no hagan viajes a otras zonas del estado que no sean Piedras Negras y Ciudad Acuña donde deberán observar un toque de queda desde la media noche hasta las 6:00 am en ambas ciudades, además de la Carretera Federal 40 y zonas sur del estado que comprenden las áreas metropolitanas de Saltillo y Torreón.

“No pueden viajar a otras áreas del estado de Coahuila y se deberán acatar las restricciones indicadas”, insiste el comunicado.