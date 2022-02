Exdirector de AHMSA, Monroy Guajardo, ya había sido denuciado a la Fiscalía

Fernando Monroy Guajardo, ex director de Recursos Humanos de Altos Hornos de México quien es investigado por el desvío de recursos millonarios de la empresa de Alonso Ancira, ya habría sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila por el delito de despojo y fraude por la doble venta de un predio valuado en 15 millones de pesos.

El abogado Héctor Javier Liñán presentó la denuncia contra este personaje en enero del 2020, luego de que su cliente Rene Martínez resultara como víctima de despojo de un predio que ya había comprado en 7 millones de pesos.

“Resulta que Fernando Monroy aprovechándose de su poder utilizó esas posibilidades personales para presionar al doctor Benajamin Suárez (vendedor) para que le vendiera una propiedad que ya estaba vendida, lo disuadió y lo convenció para que aun estando vendida realizara una segunda venta configurándose con ello el delito de fraude” dijo el abogado.

Ante el ofrecimiento se revocó la venta por la presión que ejerció el ex funcinario de Ahmsa y se realizó el despojo, por ello se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El abogado declaró en rueda de prensa que el personal de la delegación centro de la FGE emitió resoluciones asegurando que no habría delito cometido por el director de Recursos Humanos y por ello nunca se le pudo vincular a proceso, sin embargo aseguró que esto es mera protección que se le da en las oficinas de la dependencia a Monroy Guajardo.

“Ha sido un juego, la delegación dice no hay delito y el fiscal dice sí hay delito, es un juego para que vaya pasando el tiempo y lograr una prescripción probable de la pena, yo he estado haciendo lo propio para que no se cumpla esta prescripción producto de la protección descarada, evidente y cubierta de corrupción y manejo de influencias por parte del señor Monroy , aprovechándose de esa posición que tenía”.

Se ha solicitado una audiencia de control ante el juez para que se revoque la última resolución toda vez que hay datos de prueba que señalan perfectamente la comisión del delito.