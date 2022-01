Exigen resultados y cese del titular de la Fiscalía de los Desaparecidos

Luego de años sin avances en sus casos, madres y familiares de desaparecidos sostuvieron una reunión con el Fiscal General del Estado, a quien le expresaron que no permitirán más simulación sobre la búsqueda de sus familiares.

Dicha reunión se llevó a cabo el pasado 10 de enero, cuando los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, externaron que había un nulo trabajo por parte de los Ministerios Públicos en las investigaciones de sus familiares.

Ahí mismo, presentaron una serie de datos donde mostraron que el acceso a la justicia no se ha logrado, a pesar de un diagnóstico que en 2015 hicieron un grupo de expertos sobre el tema, cuando advirtieron la necesidad de mejorar los servicios de la institución.

“Se le recordó al fiscal que en una reunión realizada con él hace cuatro años sobre el tema dijo: ‘a mí no me gusta hablar y hablar, yo quiero se hagan cosas ya’; sin embargo, después de este tiempo vemos la misma situación y por ello le pedimos nos informe qué han hecho para dar con nuestros familiares”, manifestó el colectivo.

POCO CONTACTO

Dijeron que los MP’s no contestan llamadas y cuando lo hacen no encuentran información nueva, que los mismos agentes se quejan de que sus superiores no los dejan hacer las labores ni les proporcionan gasolina.

También que las minutas de revisión de casos no se incorporan a los expedientes, ni tampoco se cuentan en las líneas de investigación, así como también existe pérdida de información y evidencia; situación que se ha vuelto común en el trabajo de los agentes del Ministerio.

DISCREPAN CON LAS ESTADÍSTICAS DE FISCAL

“Nos ofenden las declaraciones del licenciado José Ángel Herrera de que se han encontrado más de tres mil personas, cuando a nosotras no se nos ha dicho nada absolutamente y se las hemos pedido por años. Es indignante e inaceptable que use la tragedia de la desaparición para tratar de colocar una imagen pública y política de la falsa eficacia en su tarea como fiscal de desaparecidos”, afirman en el colectivo.

Ahí mismo, exigieron la destitución del mismo fiscal especializado, y aseguraron que sería un mal acto que le otorgaran otro puesto público superior.