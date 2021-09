Éxodo Migrante llega a Acuña, Coahuila con rumbo a frontera MX-EUA

ACUÑA, COAH.- Otro fenómeno migrante ha generado la llegada de cientos de personas haitianas, cubanas y hondureñas a la frontera de México con Estados Unidos, que buscan encarecidamente se les otorgue asilo político.

Acuña, Coahuila y Del Rio, Texas, sufren el embate de la migración, por un lado, de quienes luego de pisar suelo mexicano se les otorga un permiso migratorio para que luego busquen el asilo, y por aquellos y aquellas que por su cuenta intentan cruzar de manera ilegal al vecino país del norte bajo sus propios riesgos con sus recursos.

Cientos son los testimonios que puede uno escuchar de quienes, por el afán de mejorar sus condiciones de vida, lo arriesgan todo.

Como Ronald Valeus, originario de Haití, que accedió a conversar sobre la experiencia que ha vivido para poder llegar hasta Ciudad Acuña y cruzar a Del Río, Texas; viaja con su esposa y un hijo recién nacido.

Detalla que proviene desde Chile y con México, suma 10 países los que tuvo que transitar para llegar a Estados Unidos, pasando por la selva de Colombia siendo “una de las experiencias más difíciles y fuertes”.

“Por eso estoy pidiendo a los mexicanos que no nos aprieten tan fuerte, porque nosotros no somos traficantes de drogas, no somos ladrones, somos los que pasamos más, caminamos más, pasamos mucha tragedia para llegar acá”, indicó Ronald Valeus.

Señaló que pasó seis días por el Tapón del Darién -considerada la selva más peligrosa del mundo- tienen que cruzarla para trasladarse de Colombia a Panamá, y seguir su marcha.

Ronald, se encuentra acampando del lado americano esperando le llamen para continuar con el procedimiento para conseguir el asilo político, junto a su familia y miles más de personas que les han entregado un numero en espera del apoyo migratorio.

La crisis migratoria se agudiza una vez más en Acuña debido a que en ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez “ya no hay cupo” y les es atractiva esta ciudad, sin embargo a las autoridades municipales y la sociedad les genera un problema .