Familia méxico-ucraniana en Saltillo pide ayuda para rescatar a familiares en Kiev

SALTILLO, COAH.- La invasión rusa tomó por sorpresa a los habitantes de Kiev; muchos huyeron en busca de refugio a Polonia y Hungría, mientras que otros permanecen en los refugios antiaéreos construidos el siglo pasado, para mantenerse a salvo de la ofensiva militar.

Entre ellos, quizá se encuentra Valentina Dibrova, madre de Lilia, abuela de Veronika, suegra de Arturo, por quien los tres se mantienen en oración, con la esperanza de poder traerla a México, y después a Saltillo a vivir con ellos tras los hechos violentos en la capital ucraniana en las últimas 96 horas.

Hace seis años Lilia Dibrova, llegó a vivir a México donde se casó con el coahuilense Arturo Sotomayor Ponzanelli. Ahora radican en Saltillo, pero su corazón hoy está a 10 mil 317 kilómetros, en Kiev, donde vive su madre, Valentina.

“Mi mamá está en Kiev, la ciudad que está sufriendo mucho. Ya son casi dos días que no me puedo comunicar con ella, no contesta las llamadas y estoy muy asustada porque no sé qué pasa. La última vez mi mamá habló con mi hermana, pero hace como dos días de eso”, dice Lilia, quién acompañada por su esposo y su hija, piden que pare la guerra que ha comenzado.

En entrevista para VANGUARDIA, la familia Sotomayor Dibrova radicada en Saltillo, solicitó al gobernador Miguel Ángel Riquelme, al canciller Marcelo Ebrard y a la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarétska, su ayuda para localizar a la señora Valentina y dar refugio en México, a ella y los cientos de familiares de ucranianos casados con mexicanos.

“Queremos pedirle incluso al gobernador Miguel Riquelme que nos apoye para que el Gobierno de la República nos haga caso, al embajador de México en Ucrania, solicitar la atención de nuestro caso, que sabemos que no va a ser el único, pero sabemos que México es solidario. Hoy como mexicanos tenemos esa responsabilidad de pugnar por La Paz”, pide Arturo.

Mientras que a Lilia, pide al menos, poder comunicarse con su familia, para contener sus deseos de tomar un vuelo a Polonia y viajar en autobús a Kiev, para buscar a su madre, aunque sabe que sería casi imposible y peligroso.

“Vivimos en la era de las redes sociales, de mucha información, en la era en que nos estamos comunicando sin tener que estar cerca, pero hoy no puedo comunicarme con mi madre. No puedo estar tranquila, pero quiero que seamos fuertes y unidos luchando todos en comunidad”, dice. “Unidos somos más fuertes, unidos podemos parar lo que ya comenzó”, expresó Dibrova en localización de su madre.