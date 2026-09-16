Fiscalía revisará llamadas de Tania Flores desde el Cereso Femenil Saltillo

La Fiscalía General del Estado analizará la difusión en redes sociales de llamadas telefónicas realizadas por Tania Flores desde el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, debido a que en las comunicaciones se habrían expuesto datos relacionados con la investigación que se encuentra en curso.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que se revisará el uso del derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad para determinar si, en este caso, se incumplieron las reglas establecidas o se puso en riesgo a otras personas.