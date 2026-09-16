Fiscalía revisará llamadas de Tania Flores desde el Cereso Femenil Saltillo

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Coahuila
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    Fiscalía revisará llamadas de Tania Flores desde el Cereso Femenil Saltillo
    El fiscal Federico Fernández informó que se revisarán las comunicaciones realizadas por Tania Flores desde el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo. MAPS

Federico Fernández señaló que verificarán si las comunicaciones difundidas en redes sociales incumplen las reglas establecidas para las personas privadas de la libertad

La Fiscalía General del Estado analizará la difusión en redes sociales de llamadas telefónicas realizadas por Tania Flores desde el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, debido a que en las comunicaciones se habrían expuesto datos relacionados con la investigación que se encuentra en curso.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que se revisará el uso del derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad para determinar si, en este caso, se incumplieron las reglas establecidas o se puso en riesgo a otras personas.

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“Hay un derecho a la comunicación, de ese derecho de comunicación se desprenden ciertas reglas y tú tienes que comunicar cosas que no pongan en riesgo a otros, entonces vamos a verificar esa situación”, declaró Fernández Montañez.

El funcionario adelantó que establecerá comunicación con autoridades del sistema penitenciario y del Poder Judicial para revisar el caso y determinar si existe alguna conducta que amerite medidas adicionales o la apertura de una investigación.

“Vamos a revisar el caso en concreto ahí, incluso carpetas que se pueden abrir unas de oficio, otras se necesita a instancia de parte. Voy a platicar también con el Poder Judicial y con la coordinación estatal”, sostuvo el fiscal.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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