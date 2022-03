Fraustro Siller afirma que quien no pague multa antialcohol de Saltillo tendrá que ser arrestado

A raíz del inicio de los operativos antialcohol y de su ampliación de horario, incluso hasta las 06:00 horas, el alcalde José María Fraustro Siller reconoció que conocidos, amigos y hasta familiares de funcionarios y de él mismo han intentado se les eche la mano para no ser sancionados en esos filtros.

“A mí mismo, hay veces que no duermo porque me llaman muchas gentes, amigos y familiares y, bueno, tengo que hacerles entender que yo soy el más obligado a cumplir con esas situaciones”, subrayó el Presidente Municipal.

LES VA A COSTA PARA QUE APRENDAN

Además, no vamos a cejar en eso, o sea, quien incumpla con esa situación tiene que pagar una cantidad grande, y si no la paga (...) pasará una noche o dos por ahí resguardado, hasta que no esté tranquilo y se pueda ir”, advirtió.

Aprovechó para insistir que el arresto a quien no pague la multa es una disposición que ya estaba establecida de tiempo atrás.

“Que por cierto (la medida del arresto), no la he metido yo, eso ya existía, lo que pasa es que no se cumplía... entonces tenemos que hacer que la gente la cumpla”, recalcó Fraustro Siller.

Informó que los operativos seguirán efectuándose, pues les han dado “buenísimos” resultados.

“Igual todos los operativos que tenemos para detección de gente que anda tomando y todo lo demás los estamos ampliando hasta las 6 de la mañana, los resultados que hemos tenido con eso son buenísimos”, indicó.

ANUNCIA REGRESO DEL CONDUCTOR DESIGNADO

Ratificó que se retomará la figura del conductor designado, la que consideró que debería ser permanente.

“Deberíamos tenerla permanente, casi como una costumbre entre nosotros , vamos a ponernos de acuerdo, ¿para qué nos arriesgamos? Porque la responsabilidad es muy grande”, sostuvo.

En cuanto a cuestiones de seguridad, dijo que también cada viernes reconocen a los policías que durante la semana realizan acciones destacadas en favor de la gente, como en esta semana a quienes evitaron un suicidio y a quienes salvaron la vida a un bebé.