Frontera: ‘me voy a encargar de que pague’, madre de Jennifer pide que se castigue al agresor

FRONTERA, COAH.- María del Socorro Lerma Rodríguez, madre de la jovencita fue víctima de un intento de violación en Frontera pide a las autoridades castiguen al responsable del ataque a su hija o de lo contrario ella ‘hará justicia por su propia mano’.

Tras enterarse de que su hija Jennifer, una niña estudiosa, bien portada y de apenas 18 años de edad, estuvo en riesgo de haber sido abusada sexualmente por un hombre mayor, la mujer enardeció.

Y aunque en primera instancia se aseguró que su pequeña estuviera fuera de peligro y atendida por las autoridades, posterior a ello declaró estar llena de coraje contra el agresor.

La mujer logró ver cara a cara al Hilario cuando le sacaron de las celdas de seguridad pública para entregarlo ante el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer y logró decirle “Te metiste con la persona equivocada, de mi te vas a acordar, te lo juro”.

Minutos más tarde declaró sentirse llena de impotencia por lo que sufrió su hija.

“Me dio mucho coraje, los mismos policías me decían señora tranquila, ¿cómo me voy a tranquilizar?, fue mi hija, atento contra mi hija, es una mujer, una chica estudiante, muy buena niña que solo iba a presentar un examen”, puntualizó la madre de familia.

Expuso que hasta el momento las autoridades indicaron que no hubo flagrancia y el sujeto no logró su objetivo que era el abusar sexualmente de su hija por lo que podría quedar en libertad.

“Posiblemente, quede en libertad y hago formalmente, si queda libre yo me voy a encargar, yo, de que las pague porque ahorita fue mi hija, mañana puede ser otra persona”, protestó María del Socorro.

Afirmó que Jennifer está completamente afectada psicológicamente, pues el sujeto le dio alcance, la amarró con una cadena, la ingresó a unas tapias y ahí logró tocarla en contra de su voluntad, si no es por los vecinos que le auxiliaron, otra cosa peor hubiera ocurrido.

La madre de Jennifer expresó que la joven“está afectada, imagínese, traigo coraje, me siento impotente porque no sé que hacer, no sé que vaya a proceder”.

Jennifer había salido antes de las 7:00 de la mañana rumbo a su preparatoria, un vecino les habría dado un aventón a ella y su hermana que estudia secundaria; sin embargo, ella avanzó cuatro cuadras sola para llegar a su escuela ubicada sobre la carretera federal número 30 en Frontera y ahí fue víctima del ataque.

“Solo iba a un examen, dijo mami, solo hago el examen y me regreso”, manifestó sobre lo último que le dijo la víctima antes salir de casa. “Yo traigo mucho coraje, porque fue mi hija, pudo haber sido la hija de cualquier persona” reiteró entre el llanto la madre de familia.