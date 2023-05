Fue mínima participación de coahuilenses en voto anticipado

De las 4 mil 530 personas en prisión preventiva que votaron de manera anticipada en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México, solamente 12 lo hicieron en la entidad coahuilense, es decir, apenas el .26 por ciento del total.

En el marco de las jornadas de votación anticipada –de ciudadanía que por alguna limitación física no puede acudir a una casilla- y de voto en prisión preventiva, cuatro mil 702 ciudadanas y ciudadanos ejercieron su derecho al voto en las elecciones de gubernaturas en Coahuila y Estado de México, así como de diputaciones locales en la primera entidad.

De acuerdo con el Informe de avance en la implementación de la Prueba Piloto del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Local (PEL) 2022-2023 en los estados de Coahuila y México, presentado en la Comisión Temporal de Seguimiento de los PEL 2022-2023, entre el 15 y el 19 de mayo se recibió el voto de cuatro mil 530 personas en 21 centros penitenciarios: uno en Coahuila y 20 en el Estado de México.

A las personas privadas de libertad se les entregó con anticipación un sobre electoral que contenía las propuestas de los candidatos a la gubernatura del estado, y también las propuestas de los candidatos a diputado local por el distrito que les corresponde, de acuerdo a su credencial para votar.

En el caso de Coahuila, la Junta Local del INE informó que el ofrecimiento de participar en este ejercicio fue a 13 mujeres, pero que solo 12 accedieron a participar.

Además de funcionarios electorales, también podían ingresar al centro de privación de libertad los observadores electorales y representantes de partidos políticos.

Cabe recordar que, para este ejercicio, la Lista Nominal de Electores definitiva de Personas en Prisión Preventiva para los PEL 2022-2023, quedó integrada por un total de cuatro mil 991 registros, (incluidos cuatro casos que se adicionaron por sentencia favorable en juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía).

BUSCAN DETECTAR POR QUÉ NO NO EJERCEN DERECHO

En sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los PEL 2022-2023, la consejera Dania Ravel solicitó especificar en el informe cuántas personas estuvieron interesadas en realizar observación electoral; desagregar los datos por sexo de las personas en prisión preventiva que emitieron su voto; indicar cuántas ciudadanas y ciudadanos no votaron, así como las razones y precisar si se presentaron incidencias y, en su caso, las soluciones que se implementaron.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey reiteró la urgencia de la credencialización de personas en prisión preventiva y la necesidad de identificar la razón por las que las personas que están en condiciones de emitir su voto mediante esta modalidad no quieren hacerlo.

172 VOTARON ANTICIPADAMENTE

Asimismo, acorde con el Informe de avance de la Prueba Piloto de Voto Anticipado en los PEL 2023, en las entidades de Coahuila y México, de 189 personas inscritas en la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado (LNEVA), 172 ciudadanas y ciudadanos votaron mediante esta modalidad y sólo 17 se quedaron sin participar.

Entre el 15 y el 19 de mayo, personal de las juntas distritales recabó el voto de 71 de las 79 ciudadanas y ciudadanos que conformaron la LNEVA en Coahuila, mientras que, en el Estado de México, ejercieron su derecho al sufragio anticipado 101 de las 110 personas cuyo registro fue procedente en la entidad.

En el caso particular de Coahuila, cuatro de las ocho personas con voto anticipado que no sufragaron se debió a que no estaban en condiciones de ejercer su voto; dos fallecieron; una cambió de domicilio y una más no quiso votar.

En el Estado de México, cinco de los nueve casos en los que no se recabaron los votos de las personas con voto anticipado fue por fallecimiento; tres no estuvieron en condiciones de votar y una no contaba con Credencial para Votar.