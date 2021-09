Garantizar la tranquilidad de los nigropetenses es la prioridad; informa Bres Garza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, declaró que, “es importante para la sociedad de Piedras Negras y nuestros vecinos en Eagle Pass, el seguir haciendo un esfuerzo de tener blindada la ciudad, a fin de evitar el colapso en el comercio internacional, que da trabajo a miles de ciudadanos”.

Detalló que, en Piedras Negras se mantiene el blindaje, esto al revisar que las personas que llegan en calidad migratoria cuenten con un permiso del gobierno de México para una estancia humanitaria dentro del país.

Lo anterior, debido a que, tanto en Piedras Negras como en Acuña, antes de cruzar el río, tiran estas tarjetas que el gobierno de México les otorgó por un año y sin ningún interés, las tiran para que le gobierno de los Estados Unidos no vean que cuentan con una estancia legal en México.

“Respetuoso de sus derechos humanos, mi obligación como alcalde es velar por la seguridad de quienes aquí vivimos, pero, además respeto mucho que como medios de comunicación den cobertura a algo nunca visto como un grupo enorme de migrantes, especialmente de Haití, coparon al gobierno de los Estados Unidos y vía Acuña entraron a su territorio”, enfatizó.

Lo que sin duda representaría un duro golpe para las 48 empresas que todos los días tiene que enviar el justo a tiempo a través de la frontera de Piedras Negras-Eagle Pass. Por ello, el alcalde mencionó que, esta mañana sostuvo pláticas con directivos de Constellation Brands, que vinieron a Piedras Negras por su preocupación y por su seguridad.

Compañía que, solamente de una planta, exporta por día un tren de 120 furgones y 70 a 80 camiones de carga con su producto, hacia Estados Unidos. Por lo que reiteró que, el detener un solo día, como está sucediendo en Acuña-Del Río, que se cerró el puente y que ya cuenta 4 días, imagínate el caos que representaría, no solamente en producto, sino en trabajos.

“Imaginémonos lo que representaría que se cerrara el puente internacional de Piedras Negras-Eagle Pass a la importación y exportación de mercancías, entonces la autoridad municipal tiene que salvaguardar la tranquilidad de quienes aquí vivimos. Tiene que cuidar y respetar los derechos humanos de quienes llegan, pero las inversiones que dan trabajo a ti, a mí y a todos, son igual de importantes”, afirmó el alcalde.

Precisó que, un solo día que fallemos perdemos la credibilidad, no solamente de las empresas que apostaron aquí hace mucho tiempo, pero también para inversiones futuras; porque, tu vendes, en el buen sentido, la tranquilidad, la seguridad y cómo estás medido a nivel internacional, pero con que los inversionistas pierdan la tranquilidad de que su producto llegará a su destino, afecta de manera importante.

Por eso, indicó que, desde hace tiempo se realizan las revisiones exhaustivas en los puentes internacionales con personal del grupo de Enlace y hasta el momento no se han presentado problemas en ninguno de los dos puentes internacionales.

“Queremos seguirle apostando a que todos vean, primero, a quienes aquí vivimos y segundo, a quienes aquí invierten, que están garantizados sus inversiones, sus derechos, pero especialmente su tranquilidad”, concluyó el presidente municipal.