Gobierno, determinante en la pugna por el agua

Dada la poca disponibilidad de agua que existe en la región de Parras de la Fuente y General Cepeda, en el sureste de Coahuila, urge que haya una mejor administración de este recurso.

Así lo consideró Migdy Yosdel García Vargas, abogada y maestra en gestión sustentable del agua, y advirtió, que son los grandes usuarios quienes tienen siempre una mayor capacidad de acaparamiento.

Así mismo, García Vargas aclaró que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, (Conagua), vigilar el uso que se hace del vital líquido, sobre todo en zonas decretadas como de veda.

“Los conflictos socioambientales casi siempre ocurren como en este orden: campesinos contra empresarios, y parece que pasa desapercibido el papel del gobierno, cuando es fundamental, porque son ellos los que tienen la obligación de administrar el recurso.

Cuando hablamos de conflictos ambientales pensamos como en el bueno y el malo y no nos ponemos a revisar que tras de todo esto está el gobierno y una responsabilidad que no está asumiendo”.

Señaló que es válido que los ejidatarios, en este caso de Parras y General Cepeda, responsabilicen a los grandes usuarios de la sobreexplotación de los acuíferos, condición que, a todas luces, es permitida por el gobierno federal.

“Mientras el gobierno no sea quien clausure o quien les diga a los empresario que ya no deben consumir más agua, a los empresarios se les va a hacer fácil porque están en ese derecho. En tanto no se les esté limitando, económicamente y productivamente a ellos les conviene”, señaló.

Declaró que al Gobierno Federal le conviene también esta polarización, porque el ojo público se orienta a la discusión entre dos facciones y no hay una exigencia real en torno a la solución de este tipo de problemas.

“En México falta mucho por trabajar la vía legal que permita exigirle al gobierno que cumpla con su obligación. Mientras que en el plano internacional México ratifica acuerdos y firma tratados, y según debe cubrir el derecho humano al agua en calidad y cantidad suficiente, administrativamente, en la práctica, no lo hace”.

Dijo que la omisión de las autoridades de supervisar los volúmenes de agua que extraen los distintos concesionarios, permite que los acuíferos se sigan sobreexplotando y abatiendo cada vez más.

“Lo que se puede hacer es revisar las concesiones, existe un Registro Público de Derechos de Agua, el (REPDA), hace falta una filtración de quienes aparecen en el REPDA como concesionarios y de cuál es el volumen que se les ha otorgado, si todavía continúa vigente esa concesión...”.

Y reiteró que la instancia a quien le compete esta trabajo es la Conagua, lo cual implicaría la asignación de mayores recursos para la contratación de más inspectores cuya función es la de visitar y verificar a los concesionarios.

Cabe señalar que al menos para la Región Sureste de Coahuila, la CNA cuenta solamente con un inspector.

No obstante, Migdy García dice que hace falta más participación de la sociedad en todo lo que tiene que ver con el tema del agua.

“Hay algo fundamental que está faltando: que en nuestro país no existe gobernanza del agua, Me refiero a que como particulares no nos inmiscuimos en este tema, nos inmiscuimos ya cuando tenemos la falta de agua o el agua ya esté contaminada, pero podemos impulsar procesos de gobernanza donde también los ciudadanos y ciudadanas estemos conscientes de la administración del recurso, sobre todo en una zona como la de nosotros que es una zona desértica, en la que debe de gestionarse mejor el recurso para abastecernos todos”.

Mencionó que en el caso de Parras, ejidatarios de Patagalana y otras comunidades reconocen como los grandes usuarios del agua a la Casa Madero y algunos horticultores.