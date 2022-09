‘Grabar para OnlyFans es como cualquier micronegocio’, aseguran creadores de contenido de la plataforma

“Hacer contenido para adultos no es tan fácil como parece”, dicen tres jóvenes saltillenses quienes se han convertido en asiduos usuarios de OnlyFans.

Cuentan que grabar para esta plataforma es como cualquier micro negocio, en el que además de estar frente a cuadro fungen como fotógrafos, publicistas y hasta contadores.

Publicidad

Vanessa, mejor conocida como @nesxy, tiene apenas tres meses en la plataforma. Deslumbrada por los supuestos grandes ingresos que dicen generar y tentada por la curiosidad, decidió desnudarse frente a una cámara.

“Existe una falsa idea de que las personas con Only ganamos mucho dinero y que nos va muy bien, cosa falsa, yo de ahí saco de 3 mil a 6 mil por mes”, declaró Nesxy durante una entrevista. Asegura que, si bien depende de la publicidad, en ocasiones no se gana mucho, todo depende de los suscriptores.

TE PUEDE INTERESAR: Modelo de OnlyFans acusada de quitarle la vida a su novio le es negada la fianza

Publicidad

Erich, conocido como @erichsiller26, se dedica a la producción de contenido erótico para hombres, además vende material audiovisual por otros medios como Telegram y WhatsApp.

Erich comentó que a veces tarda hasta tres horas en la fabricación de una foto o un clip, “porque hay que buscar ángulo y, a veces, los pedidos específicos son los más tardados”.

Los modelos paltican que ellos mismos son sus propios fotógrafos y editores de todo el contenido que suben a las plataformas.

Publicidad

Lucero, quien se hace llamar @lilyrios29, es una de las modelos de OnlyFans, quien comenta que inició hace 4 meses.

“Yo gano como 30 mil pesos al mes, pero el asunto es que Only te quita una quinta parte y después de eso tienes que restar lo que debes de pagar de impuestos, sumado con lo que vendes por fuera de la plataforma”, declaró Lily, quien igual que los otros modelos tiene que fiscalizar sus ingresos para no tener problemas tributarios.

“A veces las aplicaciones no cargan o simplemente se ‘apendejan’ y no dejan poner tu tarjeta o no se recibe el pago, eso me lleva a vender por WhatsApp o Telegram”, declaró la joven.

Publicidad

Lily comentó que no es tan fácil ser parte de OnlyFans, ya que es complicado conseguir la autorización.

“Me pidieron INE, una foto con mi INE y un comprobante de domicilio, aparte se tardaron dos semanas en autorizar los medios de pago y, para colmo, el cobro se tarda en reflejarse”, contó la modelo.

Sobre las locaciones que usan para grabar, los modelos platicaron que normalmente no utilizan estudios de grabación, porque es más sencillo rentar habitaciones de moteles: “Son más baratos, tienen mejor locación y son un clásico”, afirmaron los creadores de contenido.

Publicidad

COMPLICACIONES MÁS COMÚNES

Una de las complicaciones más presentes en la creación de contenido es la perspectiva que tienen las personas con quienes conviven, narraron los entrevistados.

Nesxy: “Mis amigos a veces me dicen: ‘pues paga, al cabo tu tienes Only’, la gente cree que gano mucho dinero, cosa que no es así”.

Publicidad

Erich: “Pues mira, después de empezar a crear contenido los mismos clientes te buscan para tener relaciones o encuentros sexuales, y yo no hago eso”.

Lily: “Al comenzar tuve complicaciones con mi pareja, no estaba de acuerdo, pero después de hablarlo y explicarle mi determinación en hacerlo, terminó por medio aceptar mi decisión”.

Además de los juicios morales que padecen las personas que se dedican a negocios sexuales, los entrevistados coincidieron que hay personas que se sienten con el derecho de exigirles tener intimidad con ellos.

Publicidad