Habrá reunión urgente con el gabinete para atender tema de la sequía en Coahuila

Luego de que se diera a conocer que Coahuila es una de las entidades más afectadas por la sequía que azota principalmente al norte del país, el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández, informó que en la siguiente semana todo el gabinete revisará un plan para atender esta emergencia.

El Secretario informó que esta reunión será encabezada por el gobernador Miguel Riquelme, donde se analizarán las situaciones de sequía más urgentes para atender en los municipios.

Sobre ello, VANGUARDIA dio a conocer que en la entidad, al menos 18 de los 38 municipios en Coahuila reportaron que han mantenido condiciones de algún nivel de sequía en los últimos 6 meses.

“Debemos fortalecer los sistemas para ir en la misma dirección. Significa resolver el problema del agua en pro de los ciudadanos”, informó.

Así también, manifestó que en caso de que haya que hacer obra pública, ésta deberá gestionarse, por ejemplo, para la excavación de pozos.

TAL VEZ TE INTERESE: Perfilan candidata en elección ‘más amarrada’, para gubernaturas en el Estado de México y Coahuila

“También será revisar si existe la necesidad de que los municipios no tengan recursos para hacer pozos y tengan que pedir prestado para resolver en pro de los ciudadanos, se haga de la manera más transparente”, informó.

Tras las problemáticas que se han registrado en los municipios con los Sistemas de agua, el Secretario de Gobierno también llamó a no politizar la situación, y mencionó que ante la urgencia, esto debería ser atendido por todos los niveles de Gobierno.

“Esperamos que no se politice en el tema del agua; es muy sensible sobre todo en este momento de sequía. Debemos de poner a un lado el tema del agua y no se utilice como una bandera para llevar agua a sus molinos. El mensaje va para todos los actores políticos”, mencionó De las Fuentes.

Coahuila es el Estado más afectado por la sequía en el país, pues el 31.4 por ciento de su territorio registró niveles excepcionales y extremos por la falta de agua, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.