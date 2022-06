‘Hay muchas niñas que te ven y quieren seguir tus pasos’: combatiente de incendios forestales

E l fuego, indomable, es un maestro paradójico. A Rocío le enseñó el daño que las llamas podían ocasionar en su comunidad de Oaxaca, donde nació, creció y cada año veía alrededor de 10 incendios. El fuego, con su magnetismo dorado y ardiente, con sus pasos negros y su melena vaporosa, señales de humo y destrucción, atrajo a la joven Rocío para combatirlo. “En mi casa les daba miedo, pero yo no les hice caso”, recuerda.

Su nombre es María del Rocío Hernández Ramírez y tiene desde 2013 trabajando en el combate y prevención de incendios forestales. Ella es una de las mujeres que diariamente ha acudido a sofocar las llamas que han consumido centenares de hectáreas en la sierra de Zapalinamé. Está consciente que hay pocas mujeres en las brigadas contra incendios, pero sabe que cada vez hay más interesadas, que, como ella, aprenderán a cuidarse y conocerán las enseñanzas del fuego y la naturaleza.

“Creo que hay muchas niñas que te ven y quieren seguir tus pasos, y esa oportunidad hay que aprovecharla para darles ese tipo de información, que no todo es malo, y guiarlas. En estos días que me han visto me han marcado y me han dicho cómo pueden hacer para aprender más, y estoy dispuesta a apoyarlas si ellas quieren hasta donde yo sé”, sostiene.

Rocío es ingeniera forestal egresada de la Universidad Agraria Antonio Narro (UAAAN) y desde julio de 2015 empezó a trabajar en la asociación civil Profauna como guardaparque de la reserva Natural Estatal Sierra de Zapalinamé, donde está encargada de los proyectos de producción de planta, sanidad forestal, manejo de recursos forestales, calidad de vida y desarrollo comunitario, y protección al patrimonio histórico, cultural y paleontológico.

El fuego le mostró su cara luminosa, el ciclo necesario de la naturaleza para renovarse. “No todo es negativo, eso fui aprendiéndolo a través de los años, sobre todo porque después del incendio se hace una evaluación del sitio”. El incendio que se abre paso con sus manotazos de lumbre también deja una enseñanza. “Hay muchas semillas que están esperando la oportunidad para germinar y no germinan a tiempo porque tienen mucho material que no permite que toque el suelo mineral”. El fuego de la naturaleza permite la renovación. De las cenizas surgirá la semilla.