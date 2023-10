‘Hay tensión en el ambiente, pero confiamos en que esto termine pronto’: saltillense en centro de Israel

“En lo que llevo aquí no me había tocado algo así. Es lo más fuerte que creo que le ha pasado a Israel en toda su historia”, indica.

Respecto al espectro político que hoy se vive en Medio Oriente y que ha generado toda una conversación en la esfera, Adriana González explica que en aquella zona existe un conflicto de toda la vida que no se sabe si vaya a terminar; sin embargo, es importante que el mundo conozca el origen y el fondo del problema.

“Es importante conocer la historia para poder ser empáticos; ambas partes sufren. Hay una conversación permanente de cancelación sobre Israel, y una conversación pro Palestina siempre y es muy difícil tomar un lado, porque en estos momentos no es sobre ninguno de estos lugares; el problema es que hay un grupo terrorista que tiene tomada a una población como Gaza que sufre con ellos dentro”, dice.

“Yo estoy en Israel y vivo de este lado y conozco historias de mucha gente que la ha pasado mal, que ha perdido a sus hijos. No se trata de ser pro Palestina o pro Israel, simplemente de pensar en la humanidad y que tanto sufre Gaza como sufre Israel. El problema es el grupo terrorista, que no va solo contra Israel, sino también contra cristianos y aquellos que no practiquen su doctrina. Ahora han tomado de rehenes a americanos, mexicanos, alemanes; no tienen límites”, expresó.