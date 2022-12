Historias de Alzheimer: Romelia, de 81 años, cuida a su hermana mayor, quien sufre deterioro cognitivo leve

La señora Romelia Olivo Ayala, de 81 años, cuida de su hermana Hortensia, de 82, quien desde hace una década enfrenta deterioro cognitivo leve, olvida los días, las fechas y lo que vive al día a día.

“Ella tenía mucha depresión, estaba muy deprimida, mi mamá acababa de fallecer, de 96 años, y nosotros viviendo toda la vida con ella. Al irse mamá, a ella le afectó mucho, nada más se la pasaba dormida y sin comer”, señala Romelia Olivo.

Se fueron con otra hermana un tiempo a Monterrey, allá la llevaron con un doctor y le diagnóstico una depresión muy fuerte, además, empezó a acentuarse el olvido de las cosas, acudían a terapia, pero eran muy tardadas. Regresaron a Saltillo y la llevaron al Centro Estatal del Adulto Mayor a recibir tratamiento adecuado.

“Nunca hemos dejado de venir, le han ayudado mucho las terapias, dos veces por semana, y en la casa no la dejo, le pongo los colores, los dibujos, la caligrafía, escribir palabras, que me diga palabras con la letra m, la p, el abecedario, para que esté trabajando su mente”, dijo.

Juntas juegan dominó, memorama, arman rompecabezas. “Haga de cuenta que son juguetes, pero para mantener activa la mente. Si estoy ocupada lavando trastes, estoy preguntándole ‘dime tres frutas verdes, rojas, dame los resultados de las tablas de multiplicar, desde el dos hasta dónde te acuerdes, o dime tres artículos que se usen en la cocina’. Y aquí estamos, no nos dejamos”.

Ambas solteras, vivían en el ejido Hipólito, en Ramos Arizpe. Tenían una pequeña tienda y Hortensia salía a las casas a ofrecer fruta y verdura para que no se madurara y echara a perder.

“La echaba en una canastita, iba y vendía, a veces fiaba, pero ya cuando traía el olvido no recordaba en dónde la había dejado. Iba a cobrar y a ofrecer mercancía, pero a donde iba llegaba, dejaba la canastita, se sentaba, se ladeaba y se quedaba dormida, se despertaba y ya no recordaba a qué había ido. Ella no me lo decía, sino las vecinas”, comentó.

Otras ocasiones, regresaba a la tienda con dinero, pero no recordaba quién le había pagado, ni porqué. En Monterrey, en casa de la hermana, olvidaba dónde estaba el baño y recorría las recámaras en busca del sanitario.

En casa, para mantener vivos los recuerdos, a Hortensia le muestra continuamente fotografías de los familiares para que los tenga presente, pues a veces no los identifica, hasta que va hilando las imágenes con el pensamiento y el pasado.

Otro ejercicio consiste en preguntarle por los días, las fechas y año que transcurren. A veces lo recuerda y en otras Hortensia pregunta por el día presente; también olvida, al bañarse, cuál es la llave del agua fría y la caliente, por eso necesita ayuda.

Romelia le pide a Dios que le dé fuerzas para seguir cuidando de su hermana, pues hace unos dos meses Hortensia se cayó al estarse bañando, a lo mejor pisó el jabón, y eso le provocó miedo y temblor. “Como quiera le di una barridita para el susto y que se mejorara, le daba su tecito de yerbanís y le ponía su gel para los golpes, gracias a Dios se le quitó la tembladera”.

“Soy católica y le pido a Dios que me dé fuerza, fortaleza, paciencia, inteligencia para sobrellevar todo lo que ella está pasando; que me dé sabiduría para poder hacer y ganas para servir a otros, principalmente a ella”, dice con entereza, mientras espera a que su hermana termine la terapia.