Identifican al niño en vídeo viral donde lanza una gallina a un autobús

Después de que se volviera viral un vídeo en el que aparece un menor al asecho de una combi que, cuando pasa frente a él, inesperadamente le lanza una gallina, se trata de un niño de entre 10 y 11 años de edad en una colonia cercana a donde se registraron los hechos al este de la Saltillo.

En redes sociales indicaron que su nombre sería Gael. VANGUARDIA acudió a la colonia, vecinos de la colonia Panteones, ubicaron al menor a quien recurrentemente, según sus declaraciones, han observado haciendo daños a vehículos.

Dicho vídeo fue difundido en las redes sociales cuando el niño se mantiene observando sobre un registro de drenaje y lanza una gallina por el pescuezo hacia las escaleras de la ‘combi’. Algunos de los comentarios que contiene el vídeo reclaman la presencia de los padres de familia que permiten al menor realizar este tipo de travesuras.

“Dónde están los papás ?? Están como los niños que piden para la coca en la salida al.puente moreno ..hasta una niña anda luego les pasa algo y salen los papás que ellos jamás los dedcuidaban” y ”No es gracioso! Puede ocasionar un accidente y ese niño si no respeta ahora un animal no me imagino que será después de él y la pregunta es Y LOS PAPÁS?!!! pero se los atropellan y cállate DRAMA”, son algunos de los comentarios posteados en la publicación.

Cabe señalar que hasta este momento se desconoce el origen de la gallina que fue lanzada hacia el interior del autobús público que transitaba por una avenida de la capital.

En Coahuila, es posible emitir una denuncia por maltrato en caso de que se trate de animales domésticos, de compañía, para trabajo, en espectáculos o para abasto, en este sentido se puede consultar a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado para daños graves a los animales y al medio ambiente.