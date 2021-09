Improcedentes denuncias electorales en Coahuila

En los últimos juicios del pasado proceso electoral para ayuntamientos en Coahuila, el Tribunal Electoral de Coahuila desechó dos denuncias, una presentada en contra del alcalde electo, José María Fraustro, y otra contra del Gobierno Estatal, del PRI y del ex candidato Héctor Miguel García.

En la primera de las resoluciones el Tribunal resolvió una queja presentada por el ciudadano Aarón Ramírez Cruz, en contra del ahora alcalde electo, José María Fraustro, por supuesta colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano.

Los magistrados resolvieron que de acuerdo con las constancias y pruebas del expediente, no se acreditó la existencia de las infracciones, porque no obstante que sí había propaganda del candidato en puentes en el bulevar Fundadores, y periférico Luis Echeverría, ésta se contrató con un particular.

En el segundo de los casos, el partido Morena a través de su representante en el municipio de Múzquiz, César Galindo, presentó denuncias en contra del Gobierno del Estado, del PRI y de su candidato, así como Alicia Martínez, funcionaria de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

De acuerdo con la denuncia se tuvo un uso indebido de los recursos públicos por la entrega de material de construcción (cemento) del programa “Banco de Materiales”.

En la denuncia, de acuerdo con los magistrados, no se logró acreditar la existencia de los hechos debido a que las pruebas no eran muy claras.