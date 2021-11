Inicia Miguel Riquelme Campaña de Salud para los Coahuilenses

TORREÓN, COAH.- En el arranque de la Campaña de Salud para los Coahuilenses, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado de su esposa, Marcela Gorgón, entregó medicamentos e insumos por 20 millones de pesos y anunció una inversión superior en infraestructura hospitalaria en el Estado.

“Los Hospitales Generales de Coahuila, en ningún momento han dejado de cumplir con su misión, no obstante que el INSABI no ha cumplido con el convenio de suministrar a tiempo los medicamentos bajo compras consolidadas a nivel nacional, ‘no les salió el tiro, como no les ha salido en muchas otras cosas’”, explicó.

Gracias a la reorientación de recursos, a la disciplina financiera, se ha logrado atender lo prioritario que es la salud, la seguridad y la reactivación económica en esta etapa de la contingencia.

Mencionó que mucha gente, aun con la necesidad de una cirugía, se esperó hasta que bajaran los contagios de Covid-19 y ahora sí los doctores están teniendo más trabajo y se están orientando a su especialidad.

Riquelme Solís anuncio un plan para subsanar las necesidades más urgentes de los Hospitales Generales, a partir de la próxima semana, con alrededor de 35 millones de pesos.

Próximo a presentar su Cuarto Informe de Gobierno, el mandatario estatal expresó que sigue siendo el Covid-19 uno de los temas más relevantes que obligó a reorientar acciones y recursos para su atención.

Adelantó que van a ser arriba de 800 mil vacunas contra la influenza las que aplicará el sector salud en la entidad.

En el acto, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en la entidad, dijo que, a pesar de la presión económica en los últimos dos años y una vez que los contagios tienden a bajar, las medidas de contención tienen que continuar forzosamente.

Afortunadamente existe menos mortalidad y más gente vacunada, pero es probable que se presente una tercera ola, como lo han tenido otros países.

Los recursos que entrega el gobernador, refirió que servirán para sacar adelante las cirugías que se suspendieron, ya que la federación hasta ahora no ha apoyado como debería y solo abastece el 30 por ciento y el 10 por ciento de material de curación.

Sin embargo, se tiene que sacar adelante todo el trabajo y en conjunto con el DIF Coahuila, se han realizado 550 operaciones de cataratas, en los últimos tres meses, un récord histórico.

A su vez, José Luis Cortés Vargas, director de Hospital General de Torreón, reconoció el apoyo que han recibido los hospitales de la Secretaría de Salud de Coahuila y dijo que el manejo de la pandemia ha sido exitoso.

“La salud no es solamente la pandemia, el resto de las patologías y las enfermedades que quedaron rezagadas han sido bien atendidas, actualmente se hacen 450 por mes, gracias al apoyo del gobernador Riquelme Solís”, apunta.

Luego de que el Covid-19 le permitió conocer a fondo el trabajo de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, el gobernador aseguró que sentará las bases para que Coahuila tenga un mejor sistema de salud y mejorar asimismo el trabajo del personal médico, enfermeros y camilleros.