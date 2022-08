Inscribieron a mineros en IMSS tras percance; AMLO asegura que es ‘plan con maña’

SABINAS, COAH.- Los trabajadores de la mina “El Pinabete” fueron inscritos al Seguro Social luego de que ocurriera el derrumbe que los dejó atrapados, apuntó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro, y no a los concesionarios de la mina”, apuntó el mandatario federal en su conferencia matutina.

Destacó que en la región de Coahuila ha habido siempre mucha corrupción en lo relacionado con las minas. Además, explicó que si bien esta mina contaba con concesión, era explotada de manera clandestina sin dar aviso a autoridades y por ello no había revisiones en el lugar.

“En el caso de esta mina, los trabajadores no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato, son muchos intereses los que están de por medio. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate”, afirmó.

Por su parte, las autoridades informaron que una cuadrilla de rescate compuesta por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y mineros voluntarios de la región, descendieron por el tiro del Pozo 2 para retirar materiales que obstruían el ascenso y descenso en su interior.

Del interior del tiro del pozo, se retiró malla de alambre electrosoldada, polines de madera y 60 metros de manguera, con el objetivo de continuar con los trabajos de bombeo de agua y permitir la inspección de sus condiciones al interior.

El descenso de la cuadrilla de trabajadores, también permitió iniciar los trabajos para colocar una bomba sumergible de 110 caballos de fuerza, que garantiza el flujo continuo de agua al exterior de la mina. Estos trabajos se mantendrán durante la noche y madrugada.

Durante la noche se trabajará en la inmersión de una bomba de 150 caballos de fuerza, que aumentará el flujo de agua hacia el exterior.

El Equipo Interinstitucional de Rescate continúa las 24 horas del día realizando labores de bombeo de agua, exploración y limpieza de los pozos con el objetivo de lograr un rescate exitoso.

Con información de El Financiero.