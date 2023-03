ERNESTO ACOSTA

La Comisión de Blindaje Interinstitucional para vigilar el desarrollo del proceso electoral en marcha en Coahuila, quedó integrada la tarde de este miércoles, con el objetivo de contribuir a que los recursos y programas públicos sean ejercidos conforme a derecho y a la normatividad aplicable, sin intención de favorecer interés alguno.

Secretarías como de Inclusión y Desarrollo Social, Desarrollo Rural, y Fiscalización y Rendición de Cuentas, entre otras; el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Coahuila y diputados del PRI, PAN, Morena, PVEM y UDC forman parte de la Comisión.

Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, explicó que como legisladores llevarán a la mesa de trabajo denuncias y quejas de las que tengan conocimiento, además de generar compromisos, la oportunidad de blindar el proceso electoral y la aplicación de los programas de desarrollo social y rural, entre otros.

La intención es prevenir la mala utilización de los recursos y programas sociales, principalmente, y la tribuna legislativa también será el foro para presentar reclamos y denuncias.

“La representación que tenemos como coordinadores parlamentarios, representantes de partidos políticos, nos faculta para tomar acuerdos, recibir cualquier tipo de denuncia y hacerlo llevar a nuestras dirigencias”, indicó.

“Si bien no es una facultad jurídica, legal, sí es una facultad política y en este tipo de comisiones se pueden tomar acuerdos que serán sancionados a su vez por nuestras dirigencias estatales”, advirtió.

José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo del Consejo Local del INE, informó que participan como coadyuvantes y el objetivo es evitar el desvío de recursos públicos o cualquier tipo de delito electoral.

“Como institución acompañamos estos esfuerzos con asesoría, orientación, capacitación. Básicamente es un esfuerzo de carácter preventivo para que de buena o mala fe no se incurra en actos que pudieran ser sancionables y, sobre todo, que no empañen el proceso electoral en curso”, dijo, al señalar que como órgano electoral no perciben señales o puntos rojos de inseguridad en el Estado.