Involucran a Luis Fernando Salazar en denuncia de corrupción contra Roberto Gil Zuarth

Un reportaje del medio digital Código Magenta, revela que Santiago Nieto, el ex titular Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia por corrupción con sumas millonarias, contra el ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth donde el exdiputado morenista de Coahuila, Luis Fernando Salazar, salió involucrado.

El reportaje, da a conocer con base en la que entre el 2007 y el 2020, Roberto Gil Zuarth recibió sospechosamente una serie de depósitos por 496 millones de pesos.

De acuerdo con la información, los cheques que iban desde los 77 millones hasta los más de 100 millones de pesos, eran depositados durante temporadas electorales cuando figuró como asesor de las campañas de Josefina Vázquez Mota, los gobernadores Miguel Barbosa, Francisco García Cabeza de Vaca y el excandidato presidencial José Antonio Meade.

La denuncia fue presentada en febrero de este año ante la Fiscalía Anticorrupción a nivel federal, por los delitos de corrupción y lavado de dinero, que es el seguimiento de una denuncia en el 2021 por los mismos actos.

En la denuncia de este año, Santiago Nieto, involucró a cinco miembros de la familia política de Roberto Gil Zuarth, a tres operadores de su estructura empresarial, que incluye al senador Germán Martínez Cázares.

Así también, en la denuncia del extitular de la UIF, salen denunciadas tres firmas de consultoría, donde aparecen como socios Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN, Salvador Vega, también exsenador del PAN, al igual que el exdiputado por Coahuila, ahora morenista, Luis Fernando Salazar. Todos ellos, eran compañeros de Gil Zuarth en el Senado.

A Luis Fernando Salazar, se le liga con la firma Casa Sierra Santa SPR de RL, y a Lavalle y Salvador Vega con Accuracy y Legal Cosulting.

De hecho, Luis Fernando Salazar, ya había estado involucrado con ser el coordinador principal de Cabeza de Vaca, mientras éste último buscaba la gubernatura de Tamaulipas, tiempo en el cual Gil Zuarth también recibió montos millonarios en sus cuentas.

La denuncia, también sostiene que los socios y los amigos de Roberto Gil Zuarth, obtuvieron grandes fortunas a través de contratos realizados con los Gobiernos en turno.