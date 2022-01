“Javier es inocente” manifiestan familiares de padrastro acusado de golpear a niño de un año

Aseguró que el menor no fue golpeado por su hijo, si no que pudo haber sufrido una caída y posteriormente su nuera, lo empeoró

Con cartelones en mano y gritando “justicia” familiares y amigos de Jesús Javier “F” realizaron manifestaciones en las ciudades de Monclova y Frontera asegurando que él es inocente del delito de tentativa de homicidio contra su hijastro de un año de edad por el cual le investigan autoridades judiciales.

Fue la mañana de este sábado cuando la manifestación se registró en el monumento a Francisco I. Madero en el bulevar Harold R. Pape; Dalia Garay madre del imputado declaró que su hijo es inocente, incapaz de hacerle un daño al pequeño Diego y pidió a las autoridades se analice bien el caso de violencia hacia el menor.

“Quiero justicia para mi hijo por que el no fue, Itzel tú me has visto tu me estás viendo en este momento y sabes que mi hijo no fue, sabes que estoy sufriendo mi hijo es inocente” expreso la madre de familia.

Aseguró que el menor no fue golpeado por su hijo, si no que pudo haber sufrido una caída y posteriormente su nuera, lo empeoró llevándolo con un curandero que pudo haber complicado las lesiones.

Diego, fue atendido el pasado 1 de enero en el Hospital General Amparo Pape de Benavides por una supuesta insuficiencia respiratoria, sin embargo, al revisarlo los médicos observaron golpes que provocaron fractura en dos de sus costillas, afectaciones en un pulmón, además de escoriaciones en diversas partes del cuerpo por lo que consideraron que fue una tortura lo que vivió el menor y reportaron ante la Fiscalía General del Estado y Pronnif la situación.

El viernes 7 de enero Jesus Javier “F” fue presentado ante el juez por el delito de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, traición, brutal ferocidad y mientras avanzan las investigaciones le dieron prisión preventiva como medida cautelar.

Durante la manifestación, la madre del imputado aseguró que los elementos de la Fiscalía General del Estado golpearon a su hijo y le torturaron para que se culpara de la agresión al pequeño.

“Un policía le dijo no vayas a decir que te estoy partiendo tu madre, yo lo vi, a los dos los encerraron, por que salió ella?”

Exigió a la autoridad judicial se investigue también a Itzel Aglaé madre del niño y también al igual que a su hijo se le encarcele mientras se obtiene un resultado del proceso penal.

“Mi hijo es un padre amoroso y responsable, los quiere mucho a los niños, tanto el grande como al bebé, es bien amoroso, lo acabo de ver ahorita me dice papa yo no fui” dijo su padre al momento que exigió justicia por Jesús Javier “F”.

Por la tarde de este sábado hubo otra manifestación en la plaza la Lagunita en ciudad Frontera, decenas de personas entre familiares, amigos y vecinos del joven, respaldaron al joven aseguraron es inocente de lo que se le acusa.