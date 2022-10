En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, llama a la población femenina a practicarse los exámenes que permiten detectar de manera oportuna el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. Las acciones se realizarán en forma intensiva durante este mes.

La especialista en medicina familiar y directora de la Clínica 91, doctora Perla Argumaniz Rocha, explicó que el pudor, la ignorancia y pensar “a mí no me pasará”, son los principales factores que influyen para que una mujer no acuda a la unidad médica a practicarse el Papanicolaou, la exploración de mamas, o la mastografía.

Publicidad

Añadió que las defunciones y detecciones que cada año se registran, hace necesario incidir en la concientización para que las mujeres acudan a practicarse los estudios que si bien, pueden resultar incómodos, son absolutamente confiables y no causan dolor alguno.

Las mujeres interesadas en su salud, pueden acudir al área de Medicina Preventiva de su unidad médica a pedir cita para el Papanicolaou y para la mastografía. Allí mismo se les brindará información detallada de las condiciones en que deben presentarse para el examen.

Argumaniz Rocha abundó que el IMSS en Coahuila mantiene el firme compromiso de velar por la salud de los derechohabientes ya que ambas patologías en sus primeras apariciones son asintomáticas, cuando se detectan en forma oportuna son curables y por el contrario, al diagnosticarse en estadios avanzados no es posible garantizar resultados positivos con el tratamiento.

Publicidad

A nivel nacional, en 2020 Coahuila (25.7%) ocupó el tercer lugar en cuanto a las entidades con un mayor índice de mortalidad por cáncer de mama, solo debajo de Sonora (28.6%), que está en la primera posición y de Nuevo León (26%) en la segunda, superando a otras como Chihuahua (24.8 %), Ciudad de México (24.7%) y Sinaloa (22.2 %).