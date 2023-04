Joven intoxicado golpea a sus padres por una lata de pegamento; los manda a hospital de Saltillo

Desesperado y en medio de alucinaciones al intoxicarse con solventes, un joven de 22 años agredió a sus padres debido a que los responsabilizó por la pérdida de una lata de resistol 5000, la cual dijo había dejado en casa de ellos.

El agresor no solo los asustó y amenazó, sino que por su molestia golpeó a su madre, María de La Luz de 65 años, con un garrote en la cabeza dejándole un traumatismo craneoencefálico y a su padre le ocasionó lesiones en los brazos y en rostro, por lo que ambos fueron llevados a las instalaciones del Hospital General Saltillo.

Los hechos fueron registrados cerca de las 02:30 horas de este lunes, Jesús llegó a la casa de sus padres, en la calle Constitución de la colonia Obrera, pidiendo su lata de resistol 5000.

Después de buscarla y no encontrarla, despertó a sus padres de manera altanera y a gritos los hizo levantarse preguntando por la lata que lo haría alucinar.

Le dijeron que no sabían donde estaba y comenzó a agredir a sus padres, y aunque no encontró nada, el joven no entendió razones.

La afectada con la cabeza sangrando salió a pedir ayuda a la novia del agresor, de quien dijo no hizo nada, así que los vecinos salieron y retuvieron a Jesús, quien fue entregado a la Policía y llevado a las celdas municipales, quedando a disposición del Ministerio Público.